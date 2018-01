Cinci blocuri din municipiu – prioritare în planul de reabilitări termice din acest an

Cinci blocuri de locuințe din municipiul Zalău vor intra în primăvara acestui an, în reabilitare, în urma aprobării Proiectului de hotărâre ce vizează aceaste lucrări, în ședința de Consiliu local (CL) de joi, 25 ianuarie, din cadrul Primăriei Zalău. Blocurile vizate de acest proiect sunt 1B, D111, SB42, C și P40. Lucrările de reabilitare termică vor cuprinde izolarea termică a fațadelor (partea opacă și partea vitrată) închiderea balcoanelor cu tâmplărie termopan, termo-hidroizolarea acoperișurilor (teraselor), izolarea termică a planșeurilor peste subsoluri, repararea sistemului de preluare a apelor meteorice de pe acoperișuri, înlocuirea colectoarelor de canalizare menajeră aflate la subsolul blocurilor, refacerea canalelor de ventilație din apartamente, refacerea intrărilor în imobil și a scărilor de bloc. Costurile pentru aceste lucrări diferă pentru fiecare imobil, astfel, suma pentru blocul 1B costul este de 466.181 de lei, D111 – 422.723 de lei , SB42 – 483.462 de lei, Blocul C – 690.000 de lei și blocul P40 – aproximativ 1.043.000 de lei.

“În prezent, avem un număr de 30 de blocuri, cu 1.062 de apartamente, pentru care s-au întocmit proiecte privind creșterea eficienței energetice. Din cele 30 de blocuri, pentru 11 există deja contracte de finanțare semnate, iar pentru șase dintre acestea este încheiat contractul de lucrări. Celelalte 19 blocuri se află în diferite etape de evaluare, unele depuse la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, altele urmează să fie depuse pentru finanțare. Valoarea totală a proiectelor privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe este de 5,7 milioane euro, din care 3,4 milioane euro sunt din fonduri europene”, a spus, în cadrul ședinței de CL de joi, primarul municipiului Zalău, Ionel Ciunt.