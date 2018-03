Cento Group Zalău – de la simplu client, la partener Mercedes-Benz

Cento Group a inaugurat vineri, 9 martie, în prezența oficialităților județene și locale, a partenerilor, angajaților și a peste 150 de invitați, noua hală din incinta societății din Zalău, cu o capacitate de producție anuală de aproximativ 600 de microbuze adaptate cerințelor clientului, vehicule produse de Mercedes, dar și aparținând altor producători. La eveniment au fost prezenți, alături de managerul general Adrian Făgărași și directorul executiv al Grupului – Sorin Câmpan, prefectul județului Sălaj – Florin Florian, administratorul public al județului Sălaj – Pop Emeric, viceprimarul municipiului – Fazakas Nicolae, primarul orașului Șimleu Silvaniei – Septimiu Țurcaș, profesorul Gheorghe Tadici – antrenorul echipei Handbal Club Zalău, precum și alți invitați din județ și din țară.

Delegații din Germania, Marea Britanie, Turcia, Israel și Grecia, țări-partenere ale Grupului Cento, au fost, de asemenea prezente la inaugurarea noii hale de producție. Construcția noii facilități a început în luna aprilie a anului trecut, lucrările fiind finalizate în ultima decadă a lunii februarie 2018, atunci când a început și producția primelor autovehicule în noile spații. Investiția se ridică la suma de 5 milioane de euro și include spațiile necesare tuturor fazelor de producție, un depozit etajat de piese și componente, suprafața totală a acestor spații ridicându-se în prezent la peste 4.000 de metri pătrați (fabrica având, în total, o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați).

Microbuze confortabile sau luxoase – toate sub același standard ridicat de calitate

Adrian Făgărași, manager general Cento Group, a menționat în discursul său din cadrul evenimentului de inaugurare a noii fabrici, momentele importante ale desfășurării noii activități, de-a lungul anilor.

“Am început la sfârșitul anului 2012, timid, cu doar cinci angajați. Nu am crezut nicio clipă că vom ajunge în doar câțiva ani să ne ridicăm atât de mult. Nu a fost ușor. Dorința noastră a fost încă de la început aceea de a construi microbuze pentru necesarul diviziei de transport a societății, respectiv Cento Trans. Ne-am axat pe calitatea produselor pe care le efectuam, iar în timp, am constatat că interesul pentru microbuzele pe care noi le produceam a crescut. Prima comandă a venit din Germania, iar acela a fost începutul expansiunii noastre.

Am produs an de an tot mai mult, comenzile au crescut, clienții din majoritatea țărilor europene au început să afle de noi, dar mai ales de faptul că aveam în producție autovehicule de transport adaptate nevoilor fiecărui client, indiferent de preferințele sau cerințele acestuia. În contextul creșterii cererii produselor noastre, atât pe piața internă cât și externă, ponderea fiind în acest moment deținută de export, am constatat faptul că nu reușeam să facem față cererii. Capacitatea de producție a ajuns în scurt timp să fie depășită de numărul comenzilor, termenele de livrare fiind prelungite tocmai din acest considerent. În acest fel am ajuns la concluzia că se impune să construim o nouă fabrică pentru a reuși să păstrăm nu doar calitatea produselor noastre ci să facem față, la termen, comenzilor aflate în continuă creștere”. Adrian Făgărași le-a mulțumit celor invitați, partenerilor de afaceri, celor care de-a lungul timpului au fost alături de firmă și au pus umărul la dezvoltarea ei, mulțumind în special celor care fac posibil acest succes – angajații societății.

La rândul său, Sorin Câmpan, directorul executiv Cento Group a vorbit despre greutățile inerente începutului și despre mobilizarea de care a dat dovadă întreaga echipă în fiecare moment, totul având ca scop păstrarea nivelului foarte ridicat al calității, nivel pe care chiar concernul Mercedes-Benz îl impune, dar și a termenelor de livrare și a serviciilor post-sale pe care societatea le pune la dispoziția clienților.

“Opţiunile care pot fi alese de client în cadrul procesului de producţie pornesc de la un grad de confort ridicat, mergând până la cel de lux, păstrând, fireşte, sută la sută standardele calitative impuse de marii producători germani ai autovehiculelor de bază. Practic, procesul de producţie începe de la modificarea unui autovehicul de producţie germană, iar pe tot parcursul operaţiunilor şi transformărilor prin care trece acesta, de la intrarea pe porţile atelierelor Cento şi până la predarea lui, în ţiplă, către client, sunt respectate integral condiţiile şi normele europene în vigoare, similare cu cele existente pe linia de producţie a marilor producatori auto din Germania. Operaţiunile de transformare urmează pas cu pas << Manualul Carosierului >>, elaborat de concernele nemţeşti. Microbuzul transformat de Cento, după gustul şi cerinţele clientului, păstrează garanţia iniţială de doi sau trei ani, oferită de producătorul german, şi beneficiază de un an garanţie pentru elementele şi schimbările aduse de Cento”, a spus Sorin Câmpan.

De la simplu client, la partener Mercedes-Benz

Cento Group a reușit, în doar câțiva ani, să devină partener al concernului auto german de prestigiu Mercedes-Benz, pornind de la statutul de simplu client. Acest lucru a fost subliniat și de reprezentantul Mercedes-Benz România, Rolf Rosendal, care a spus la inaugurarea fabricii că Cento Group a ajuns astăzi un partener de încredere al Mercedes-Benz, păstrând aceleași standarde de calitate și seriozitate pe care Mercedes le deține. Un lucru care, la începuturi, cu putea fi crezut.

Noua fabrică a făcut ca și numărul angajaților să fie aproape dublat, astfel încât, de la 35 de angajați care lucrau efectiv în producție, noile spații oferă locuri de muncă pentru 60 de lucrători. În anul 2017, de pe poarta Cento au ieșit 217 autovehicule. După cum ne-a declarat Sorin Câmpan, configurațiile cele mai solicitate au fost 19+1+1 locuri și 22+1+1 locuri, în varianta de echipare medie. Cel mai simplu model care iese pe porţile firmei sălăjene are nevoie de aproximativ 14-15 zile pentru producție, iar cel mai complex necesită până la 30 – 35 de zile de muncă.

“Practic, rezultatul final reliefează o schimbare totală a ceea ce există iniţial pe aceste maşini produse de Mercedes. Fiecare țară în care ajung automobilele Mercedes – Cento are propriile cerințe în funcție de nevoile celor care le comandă, de zona geografică, climă și multe alte considerente care fac, toate la un loc, ca produsul finit să difere foarte mult chiar, de la o țară la alta. Pe lângă prioritatea care stă în fruntea producției – calitatea produsului- cei de la Cento au în vedere și un alt aspect, la fel de important, cel legat de serviciile After-sale (după vânzare) societatea ocupându-se și după vânzarea propriu-zisă de nevoile care pot apărea după ce produsul ajunge în parcul auto al clientului”, spune directorul Sorin Câmpan.

Microbuzele produse la Cento Group ajung în aproape toate țările europene, volumul cel mai mare de vânzări fiind în Germania, Israel și Spania, urmând ca pe viitor vânzările să crească și în Italia și Franța, țară cu care Cento a încheiat la sfârșitul anului 2017 o serie de parteneriate solide, cu companii de prestigiu în domeniu.

Câți clienți, atâtea preferințe

Clienţii pot alege exact cum doresc adaptarea interiorului, inclusiv a geamurilor, tapițeria scaunelor personalizarea podelelor, a sistemului de iluminat, uşii de acces sau a spaţiului pentru bagaje. Toate planurile de conversie şi soluţiile tehnice pe care firma sălăjeană le urmează, sunt studiate şi puse în aplicare împreună cu reprezentanţii germani, care au fost încântaţi încă de la început de această idee şi ulterior de rezultatele celor de la Cento Group. Interioarele autovehiculelor care pleacă de la Cento arată impecabil, finisajele sunt de o calitate ireproşabilă, aspectul şi confortul de care clienţii se bucură satisfac gusturile cele mai pretenţioase.

Divizia sălăjeană de microbuze – parte din Cento Group care numără în total 250 de angajați – este una dintre cele mai mari din Europa pe acest segment de producție, al microbuzelor customizate, executate la comandă. Cento expune anual aceste microbuze la cele mai mari expoziţii europene de profil din Kortrijk-Belgia, Hanovra, Köln, Rimini, Viena sau Leipzig. Firma cu sediul în Zalău oferă condiții foarte bune de lucru, locurile de muncă – aflate în creștere, ca număr – oferind posibilitatea atât bărbaților cât și femeilor, indiferent de vârstă, să beneficieze de un loc de muncă avantajos, sigur și stabil.