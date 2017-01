Ce merita sa cumperi si care este cea mai convenabila solutie? Magazin Salajean

Diferentele dintre un produs resigilat, unul refurbished si unul second hand!

La o prima vedere, produsele resigilate sunt de fapt echipamente noi, returnate de utilizatori dupa o perioada de doar cateva zile de la achizitie si sunt revandute la un pret putin mai mic decat cel initial, produsele IT Refurbished sunt echipamente IT profesionale, in special echipamente brand, Dell, HP, Lenovo, Fujitsu, trecute printr-un sistem triplu de selectie, testate si ambalate conform unor inalte standarde tehnice, in vreme ce produsele second hand sunt produse vechi, dar ieftine, care prezinta defecte de cele mai multe ori minore la nivel estetic, dar functioneaza in parametri optimi.

In Romania, marii retaileri din piata electro IT au fost primii care au lansat pe piata formatul de vanzare sub forma de produse resigilate, doar ca acesta s-a popularizat o data cu introducerea acestuia si de catre eMAG, cel mai mare retailer online la nivel local.

Ce este, de fapt, un produs resigilat?

Sa luam un exemplu simplu: comandam un produs, il achitam, ajunge acasa, il desfacem, dar din anumite motive el nu se ridica la nivelul asteptarilor noastre, motiv pentru care ne propunem sa il returnam. Marii retaileri ofera posibilitatea de retur chiar si in termen de 30 de zile de la data achizitiei, ceea ce ofera posibilitatea clientului de a testa pentru mai mult timp produsul cumparat si de a se asigura ca se incadreaza sau nu in cerintele acestuia.

Daca produsul achizitionat prezinta un defect major (ex: ecran spart la un televizor, echipament nefunctional sau orice alta problema de natura tehnica ce nu poate fi remediata), acest produs (teoretic!) ar trebui retras de la vanzare. Exista insa si categoria de produse returnate din alte varii motive, fara ca acesta sa prezinte un defect major, asa cum aminteam mai sus, categoria clientilor care cumpara produse dar care nu se ridica la nivelul asteptarilor lor. Aceste produse, mai apoi, dupa o testare prealabila revin in magazinele de specialitate, sub denumirea de RESIGILATE, magazinele online dedicand chiar o categorie speciala acestui tip de produse.

