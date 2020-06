CALOIAN – vinuri autentice de la Oprişor

CALOIAN invoca belşug, soare binefăcător, ploaie indestulatoare, pământ roditor.

Neastâmpărul caracteristic Oltenesc construieşte permanent lucruri noi, an dupa an, într-o continua mişcare spre inedit.

Caută tot ce oferă vremea, pământul si fructul Oprişorului.

CALOIAN ne bucură pe toţi, îşi doreşte să se aratate lumii cu tot ce are el mai încântător.

Daca ar fi să definim bucuria, aceasta s-ar compune din doua elemente : cautare si oferire

Ne place să fim permanet in căutarea ineditului, iar bogăţiile ascunse ale Olteniei Profunde se dovedesc a fi infinit de numeroase

Şi tocmai pentru că sunt încă nedesluşite, bucuria găsirii an-dupa-an de noi valori, este, pentru Crama Oprişor, o exprimare a satisfacţiei că putem oferi lumii un spectacol de culori si arome.

Ritualurile de primenire și belșug, asemeni Caloianului, presupun și promit renașterea și înnoirea. Este, mai presus de orice, declarația de încredere în puterea de regenerare a vieții. Imaginea Caloienilor personalizează amprenta umană prin desene subtile, rafinate, chiar preţioase.

În arta desenului, imaginarul nu ține doar de clipă, de lipsa de control asupra mediului. Creativitatea și interpretarea depășesc momentul, legându-l, delicat, de eternitate.

Vinurile Caloian au calitatea și profunzimea care le-au consacrat, asociate unor imagini ce reflectă spiritul timpului.

Vinurile pot fi cumpărate de la Pensiunea Alex din Jibou, https://www.facebook.com/ComplexAlexJibou/, www.alexturism.ro