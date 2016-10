Calculele afacerilor din judeţ “dau” cu minus Florin Negoiţă

Nouă judeţe din România au avut anul trecut un avans de peste 10 la sută al cifrei de afaceri faţă de 2014, iar patru dintre acestea sunt din Moldova, o regiune a cărei dezvoltare economică se datorează nu străinilor, aşa cum s-ar putea crede, ci antreprenorilor români. Campionul creşterilor a fost judeţul Botoşani, unde afacerile judeţene au avut un a avans de 17 la sută, ajungând, de la 5,3 la 6,2 miliarde de lei în doar 12 luni, arată o analiză efectuată de Ziarul Financiar, pe baza datelor de la Registrul Comerţului. Podiumul creşterilor este completat de Cluj, cu investiţii puternice locale şi străine, şi de Vrancea, un judeţ care nu are nicio companie în top 500 din România, nu are multinaţionale de calibru, dar are multe firme antreprenoriale care au înregistrat o dezvoltare fără precedent în ultimul an. Creşterile înregistrate de Botoşani şi Vrancea, judeţe care împreună generează doar 1 la sută la sută din cifra de afaceri a companiilor din România, arată că economiile locale se pot dezvolta şi prin firme antreprenoriale ambiţioase, nu neapărat prin multinaţionale sau giganţi industriali.

Judeţul Sălaj – locul 36 pe ţară la cifrele de afaceri

Din păcate, în judeţul nostru, situaţia nu este una care ne-ar putea da mari speranţe. Dacă anul trecut ne-am menţinut pe o poziţie oarecum constantă, deşi ne situam oricum pe ultimele locuri la producţia industrială, în acest an lucrurile stau şi mai rău în acest domeniu. Scăderea cifrei de afaceri pe total judeţ a atins o cotă îngrijorătoare, trendul fiind, în continuare, unul descendent, pe producţia industrială. Dinamica cifrei de afaceri în judeţul Sălaj a fost, în 2015, pe minus, astfel că aceasta a înregistrat o scădere de 1,1 la sută faţă de anul precedent, fiind de aproximativ 6,5 miliarde de lei. Nici anul 2016 nu a adus, în primul semestru, veşti mai bune în industria sălăjeană. Cifra de afaceri totală a întreprinderilor cu activitate principală de industrie a fost mai mică în luna iulie 2016 cu 13,3 la sută, comparativ cu luna iulie 2015, şi cu 8,9 la sută față de luna precedentă. Producția industrială realizată în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2016 a fost mai mică cu 9 procente față de perioada corespunzătoare din anul precedent (față de o creştere cu 0,6 la sută pe total țară). Productivitatea muncii în industrie, în luna iulie 2016, a scăzut cu 4, la sută față de luna iunie 2016 şi cu 5,1 la sută față de luna iulie 2015. În perioada sus-amintită, productivitatea muncii în industrie a fost mai mică cu 7,6 la sută comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent. Municipiul Zalău este pe locul al șaselea – ultimul – între reședințele de județ din regiunea de dezvoltare Nord-Vest din perspectiva concentrării economice. În perioada 1991-2014, județul Sălaj a atras aproximativ 900 de companii cu participare străină la capital, care au subscris un capital social de 116,7 milioane de euro.

