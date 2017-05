“Zilele Zalăului” – singura distracție a multor sălăjeni în această vară Florin Negoiţă

Deși municipalitatea a evitat să ofere până acum amănunte legate de evenimentele ce vor fi cuprinse în sărăbătoarea tradițională a “Zilelor Zalăului” din acest an, zvonurile nu sunt dintre cele mai îmbucurătoare, cel puțin în privința celor care vor veni să-i distreze pe sălăjeni în ultimul weekend al lunii august. Din informațiile neoficiale pe care le avem, nici în acest an nu se vor înghesui nume prea mari pe lista de invitați a acestei sărbători, un eveniment care deși este încă iubit de sălăjeni, a înregistrat în ultimii ani un regres calitativ simțitor.

Zilele Zalăului au fost mutate într-un loc total nepotrivit, după instalarea la conducerea municipiului a noii administrații, anul trecut, lovitura dată de autorități prin mutarea “tămbălăului” general de pe bulevard în parcarea Primăriei fiind o idee ce s-a dovedit ulterior a fi una neinspirată din multe puncte de vedere, deși, pentru evitarea scarificării bulevardului nu a existat alternativă anul trecut. Prin urmare, autoritățile au fost nevoite să ia această decizie neavând pe moment, practic, altă variantă pentru a scăpa bulevardul de circ și mizerie.

Și în acest an, Zilele Zalăului vor avea loc în același loc și, cel mai probabil în aceeași perioadă, respectiv 25 -27 august, însă, în privința invitaților nu se spune deocamdată nimic oficial. Deși, așa cum ar fi fost firesc, la această oră contractele cu artiștii ar fi trebuit să fie deja semnate – dacă ar fi fost vorba de invitați mai răsăriți, ca să nu ne mai gândim la artiști sau formații de aici sau de peste hotare, de calibru. Anul trecut, pe scena s-au perindat trupe din partea locului, artiști din țară, rămași disponibili după ce nu au prins pe nicăieri vreo ofertă, precum formații slab cotate sau de care nu a auzit nimeni. Au fost și câteva ansambluri de dans din Sălaj bine primite de public însă, așa cum știm, cei care vin la zilele orașului vor să mai vadă și altceva decât eternele formații sălăjene care, deși sunt apreciate și dorite, nu pot suplini total senzația dată de un spectacol cu un alt gen de muzică sau coregrafie decât cel popular, și nu înseamnă, nici pe departe, o distracție completă sau unanim dorită.

Așadar, dacă anul trecut au urcat pe scena nu foarte generoasă din parcarea Primăriei, artiști de la Palatul Copiilor Zalău, formații de dans clasic și popular din Sălaj și artiști de la Liceul de Artă Ioan Sima Zalău, și câteva nume expirate din muzica românească de altădată, concluzia generală în finalul acestor zile a fost dezamăgitoare, tocmai din lipsa diversității evenimentelor. Desigur, au mai fost aduși trubadurul Vasile Șeicaru,care n-a reușit să producă vreo senzație plenară, precum și formația Bosquito, o abonată a Zalăului, evident, în lipsă de altceva. Și cu asta, am mai bifat un eveniment cât se poate de “reușit”, din toate punctele de vedere, al autorităților locale.

Sălăjenii vor spectacole de calitate, nu artiști de mâna a doua, care fac playback sau sunt scoși de la naftalină

Municipalitatea sigur știe faptul că solicitarea (și oferta materială, desigur) a Municipiului, trebuie trimisă cu mai multe luni în urmă, dacă nu chiar cu un an înainte, în privința unor artiști de calitate. Altfel, dacă cei care se ocupă de organizarea evenimentelor fac acest lucru în ultima lună, șansele să ne cânte din nou Vasile Șeicaru șlagărele anilor ’80, sunt maxime. Locul de desfășurare al evenimentului este oricum impropriu, însă nu avem altul nici acum, și nimeni nu se mai încumetă să transforme un bulevard oricum aflat într-o stare precară, într-un “wc public”, știut fiind cum se comportă unii participanți certați cu civilizația la aceste evenimente. Mai e și zgomotul, dar și fumul grătarelor, neajunsuri care i-au disperat, la propriu, pe locuitorii din Centru, an de an timp de aproape două decenii. Iar noua administrație nu a dorit să caute un loc mai bun.

Anul trecut s-a invocat scuza timpului scurt de la instalarea la putere și până la eveniment; a trecut însă, un an de atunci și locul a rămas același deci scuza inițială pică în acest an. Prin urmare, sălăjenii care vor dori să participe și în acest an la Zilele Zalăului ne-au transmis, în scris sau direct la redacție, faptul că doresc să aibă parte de un spectacol de calitate, vor ca Primăria să cheme artiști mai buni și mai apreciați în acest moment sau care, chiar dacă nu mai sunt pe un val uriaș, au o prestație artistică de calitate și își merită onorariul. Dacă spațiul este același pe care îl știm (confirmat deja de Primărie), un loc înghesuit și insuficient, la grămadă cu tarabe, mici și bere, toalete, scenă cu artiști, măcar spectacolul să fie un moment de atracție și care să ne facă să uităm faptul că sărbătorim orașul într-o parcare de instituție – lucru neîntâlnit nici în cele mai sărace comune din țară. Nu trebuie uitat că toate aceste evenimente sunt plătite de noi, zălăuanii – prin urmare ar trebui ținut cont și de dorințele cetățenilor sau de sugestiile lor, lucru total necunoscut municipalității care ia, și în această privință, decizii de “înaltă clasă”, cu ușile închise, pe banul nostru.

Așadar, soarta acestor spectacole va fi decisă de… nu se știe cine, zălăuanii nefiind nici măcar întrebați, printr-un gest logic din partea municipalității, pe cine și-ar dori să vadă în aceste spectacole.

Iar dacă Primăria va cheltui și în acest an banii destinați acestui eveniment așa cum i-a cheltuit și anul trecut, atunci rezultatul va fi același, un eșec pentru care vom scoate bani serioși din buzunar. Aviz “specialiștilor” din Primăria Zalău, care se vor ocupa de acest eveniment!

Banii sunt puțini, știm asta, – nici n-ar avea de unde să mai fie din moment ce consilierii locali fac acte de caritate pe banii noștri și îndeasă bani în buzunarul bisericilor din municipiu, în detrimentul altor lucruri care într-adevăr contează și au nevoie de finanțare – însă, așa cum știm, o minte isteață și practică nu are nevoie de sume uriașe pentru a face lucruri de calitate. Până una-alta, Primăria Zalău păstrează datele concrete pentru o viitoare conferință de presă și nu a dorit să ne ofere, pentru a păstra surprizele, mai multe amănunte. Așteptăm cu interes și sperăm ca surprizele să fie cât mai plăcute, atât noi cât și sălăjenii, cei pentru care Zilele Zalăului reprezintă în multe cazuri, singura distracție pe care și-o permit în această vară.

