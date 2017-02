Zălăuanca Paula Rad a fost revelația serii la “Românii au Talent” Florin Negoiţă

Prima ediție din sezonul șapte al concursului-spectacol “Românii au talent” a oferit o surpriză de proporții atât celor prezenți în sala de spectacol, juriu și public, cât și milioanelor de telespectatori care au urmărit de acasă popularul show de televiziune.

Printre concurenții care s-au remarcat la preselecțiile “Românii au talent” se numără și zălăuanca Paula Rad. Tânăra a uimit prin talentul ei, dar și prin forța reprezentației, atingând cea mai mare performanță pe care o poate obține un concurent în fazele de preselecție ale concursului. “Pentru că încă nu mi-am gasit un loc de muncă în domeniul muzicii, deși încă mai sper, am sunat pentru acest job, femeie de serviciu”, a povestit, cu modestie, Paula, la “Românii au talent”. Paula are 28 de ani, a absolvit Liceul de Artă „Ioan Sima” din Zalău și a studiat Opera la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași. La showul de vineri seara “Românii au talent”, zălăuanca a reușit, prin vocea sa produndă și talentul pe care l-a șlefuit în anii de studiu, să facă, atât publicul cât și juriul, să lăcrimeze și să o răsplătească în final cu ropote de aplauze. Sigură pe vocea sa, Paula i-a cucerit din primele secunde pe cei prezenți in sală cu piesa “O mio babbino caro”.“Sper să schimbăm viața în ceea ce meriți să trăiești”, i-a spus, emoționată, Mihaela Radulescu. Florin Călinescu a spus, impresionat de vocea Paulei, că nu înțelege cum un asemenea talent nu a fost până acum remarcat de cei care ar fi trebuit să facă acest lucru. Andra a fost cel mai mult marcată de prestația Paulei Rad: “Este cel mai emoționant moment. Vai ce ai putut să faci”!”. Andra a acționat fără nicio ezitare „butonul auriu” care, odată apăsat, trimite un concurent direct în semifinală. Acesta poate fi folosit o singură dată de fiecare jurat și este marcat de un moment spectaculos de lumini și confetti în cadrul spectacolului.

