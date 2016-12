Zălăuan premiat la concursul naţional de acvaristică Andreea Vilcovschi

Pe podiumul ediţiei din acest an a Romanian Aquascaping Contest – concurs naţional de acvaristică – a urcat şi un zălăuan. Este vorba despre Dan Chiş, care s-a înscris în competiţie cu două acvarii plantate (Romanian Forest şi Old trees from Transylvania), la categoria sub 60 de litri, şi care a reuşit să impresioneze prin talentul său în arta construirii de peisaje în acvarii.

Juriul format din prestigioşi aquascaperi cu expertiză şi reputaţie internaţională a ales primul acvariu al concurentului din Zalău ca fiind cel mai reuşit dintre toate cele 31 de lucrări evaluate, în timp ce a doua lui creaţie s-a situat pe poziţia a şasea a clasamentului.

Aquascaping-ul presupune construirea unor adevarate peisaje în acvarii, fiind o formă de artă până nu demult cunoscută foarte puţin România, începe în ultima vreme să prezinte din ce în ce mai mult interes la noi în ţară.

