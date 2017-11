WE LOVE RETRO: Cel mai așteptat festival de muzică retro din România, în această sâmbătă la Cluj-Napoca!

• 2 Unlimited, Haddaway, Corona, Dj Sash! – pentru prima dată la Cluj-Napoca;

• Va fi prezent și cel mai cunoscut DJ al litoralului românesc și al capitalei din anii 80-90: DJ tovarășu’ Sorin Lupaşcu;

• 2 scene, 60 de barmani profesioniști, 42 de locații pentru bar, un food-court special amenajat cu mâncare specifică anilor 90 și multe alte surprize;

• Organizatorii anunță că au mai rămas doar 700 de bilete!

Cluj-Napoca, 15 noiembrie ’17: Mult așteptatul festival de muzică retro din România,

WE LOVE RETRO, va avea loc în această sâmbătă, începând cu orele 20:00, la Sala Polivalentă Cluj-Napoca. Aflat la cea cea de-a patra ediție, festivalul aduce pe scenă mai mulți artiști ai anilor ’90, decât în edițiile precedente, mai exact, 6 nume reprezentative acestei industrii muzicale: 2 Unlimited, Haddaway, Corona, Dj Sash!, iar în premieră N&D și Sweet Kiss, care s-au reunit în exclusivitate pentru acest eveniment.

Mai mult decât atât, WE LOVE RETRO va pune un mai mare accent pe partea de producție a evenimentului, pregătind 2 scene și o scenografie mai complexă, care va teleporta invitații într-un show de excepție. Pe scena secundară va întreține atmosfera cel mai cunoscut DJ al litoralului și al capitalei din anii 80-90: DJ tovarășu’ Sorin Lupaşcu.

“Festivalul WE LOVE RETRO este un festival original, aflat în prezent la cea de a patra ediție. Ne bucurăm că am devenit o sursă de inspirație și pentru alți organizatori, însă invităm publicul clujean, și nu numai, să experimenteze pe 18 noiembrie un spectacol, care îi va transpune cu adevărat în anii 80-90, nu doar prin muzică, ci și prin atmosfera pregătită. Nu va fi un simplu concert, ci o experiență cu-adevărat RETRO” afirmă Iancu Șerbănescu, Director Festival WE LOVE RETRO.

Serviciile de catering și bar vor fi asigurate de organizator și nu de către administratorul locației. Astfel, se vor pregăti 42 de locații pentru bar, gestionate de 60 barmani profesioniști, un loc special pentru zona de food-court cu mâncare specifică anilor 90, iar plata se va face prin “token-uri” (jetoane), nu prin plată cash. Acest lucru va permite ca servirea să se facă în modul cel mai rapid, evitând cozile infernale. Participanții vor avea posibilitatea de a cumpăra astfel de “token-uri” din locațiile special amenajate. În ceea ce privește atmosfera, organizatorii vor readuce în fața publicului televizoare și radiocasetofoane specifice anilor 90, adică un adevărat muzeu media al anilor 90. Se vor pregăti și spații de gaming pe renumitele console Nintendo și SEGA, pentru ca participanții să poată retrăi amintirile copilăriei. De asemenea, organizatorii încurajează participanții să nu asiste pasiv la muzica pregătită, ci să devină chiar ei mega-staruri ai anilor 80-90, prin concursurile organizate la zona de KARAOKE (scena secundară).

Intrarea în sală se va face de la ora 19:00, accesul fiind prin 2 intrări (ambele în fața Salii Polivalente), o intrare pentru Dancing Area și cealaltă pentru biletele cu loc. Datorită numărului foarte mare de bilete vândute la zona Dancing Area, normele ISU nu permit ca cei cu loc să coboare pe zona de dans (pentru a evita supra-aglomerări). Este interzis fumatul în sală, drept urmare vor fi amenajate 2 zone pentru fumători.

Organizatorii anunță că au mai rămas doar 700 de bilete. De la an la an cererea a fost tot mai mare. Costurile biletelor sunt: Diamond Seat și Golden Circle – 160 de lei, Standard Seat – 120 de lei, Standard Dance și Basic Seat – 100 lei. Biletele pot fi achiziționate de la: Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, Agenția Teatrală Cluj, Orange Sediul Central, Orange P-ța Unirii, Orange Shop Iulius Mall, Iulius Mall la parter (standul Ticket Event lângă̆ Info Point), Platinia Mall (salonul Gett’s Color Bar). De asemenea, biletele pot fi cumpărate și online: biletmaster.ro și eventim.