Un ieşean vrea să promoveze obiectivele turistice din Sălaj printr-o aplicaţie mobilă Andreea Vilcovschi

În vârstă de 30 de ani, un tânăr ieşean pregăteşte un proiect prin care va lua naştere o aplicaţie mobilă de turism, care să pună la dispoziţia excursioniştilor ghiduri pentru fiecare judeţ al ţării. Ideea lui Alexandru Damaschin s-a născut în urma numeroaselor călătorii pe care le-a făcut prin ţară şi are ca obiectiv promovarea potenţialului turistic românesc.

“Travel Scribus” se doreşte a fi un demers prin care să fie puse în valoare şi judeţele mai puţin exploatate, dar care nu duc lipsă de atracţii turistice. “Cred că potențialul turistic românesc se regăsește în prezentarea atracțiilor turistice din fiecare județ. Sunt convins că există cel puțin o destinație turistică agroturistică, culturală sau de agrement care poate fi ambasadorul turistic pentru fiecare dintre judeţele ţării. De aceea, ne dorim să invităm românii și musafirii să descopere frumuseţile fiecărui judeţ în parte, pentru că turismul românesc nu înseamnă numai Maramureș, Bucovina, litoral, Delta Dunării, Brașov, Sibiu sau Dracula, Hagi și Nadia Comăneci”, precizează Alexandru Damaschin.

Informaţii despre trasee, costuri, locuri de cazare

Proiectul, în spatele căruia se află o echipă formată din cinci persoane, este structurat pe trei forme de turism: agroturism, turism cultural şi turism de agrement. Potrivit fondatorului aplicaţiei, “Travel Scribus” se va concretiza într-o colecţie de 41 de ghiduri turistice pentru fiecare judeţ în parte, astfel încât să crească numărul călătorilor din România.

Cei care vor achiziţiona aplicaţia vor avea la dispoziţie informaţii despre traseele pe care le pot parcurge, despre cazare, despre locurile unde se pot distra şi unde pot mânca pe durata excursiei, dar şi costurile pe care le presupune fiecare din activităţile enumerate sau ponturi de economisit bani. Prin accesarea aplicaţiei, cei interesaţi vor avea la îndemână hărţi, fotografii, dar şi testimoniale video despre toate destinaţiile turistice. Accesul la aceste ghiduri de călătorie va fi în format interactiv, digital și audio, şi se va face direct din aplicație.

“Nu toţi cei cărora le place să călătorească vor să urmeze un traseu prestabilit de firmele din turism. Mai mult decât atât, doar câteva județe din România sunt promovate turistic”, spune ieşeanul, care vrea să demonstreze că şi zone aparent neinteresante din punct de vedere turistic ascund, de fapt, o mulţime de obiective interesante. Tocmai de aceea, primul ghid care va fi lansat odată cu aplicaţia va fi dedicat Sălajului.

Sălajul, primul judeţ promovat online

În acest sens, el a bătut judeţul în lung şi în lat timp de două luni, astfel că a reuşit să finalizeze partea de documentare necesară ghidului. “Vreau să demonstrez că județul Sălaj are o ofertă turistică generoasă chiar dacă sunt glume proaste care spun că nu este decât un cartier al Clujului. Eu cred că este o destinație agroturistică, culturală și de agrement și chiar va fi primul județ cu care aplicația intră în categoria produselor dedicate turismului intern. Sălajul are de două ori mai multe biserici de lemn decât bine promovatul județ vecin, anume Maramureșul, care are ca brand turistic bisericile de lemn, porțile maramureșene (care, de fapt, sunt apusene) și tradițiile”, susţine Alexandru. Tânărul este convins că “există loc sub soare pentru fiecare judeţ” şi că “nu trebuie să sacrificăm un judeţ în favoarea altuia”, prin urmare vrea ca acest “botez de brand turistic” să promoveze “ambasadorii” din fiecare zonă, indiferent de ceea ce se ştie până acum.

Are nevoie de 13.500 de lei

Pentru ca Travel Scribus să devină funcţional, echipa de proiect are nevoie de sprijinul celor care iubesc călătoriile şi care sunt convinşi de utilitatea acestui demers. De aceea, ieşeanul a înscris proiectul într-o campanie de crowdfunding (apelarea la o comunitate online ca un potențial finanțator pentru a dezvolta un produs), pe platforma creştemidei.ro. “Este o formă de finanţare. Practic, în loc să apelăm la un investitor ori la un împrumut, ne adresăm la finanţarea colectivă. Noi previndem produsul, oamenii îl plătesc în avans, la un preţ cu 25 la sută mai mic decât cel oficial, iar noi obţinem banii necesari pentru a-i investim în producţie. Astfel, fiecare finanţator devine un mic investitor”, a explicat Alexandru Damaschin, precizând că pragul de finanţare începe de la 15 lei.

Suma pe care echipa “Travel Scribus” îşi propune să o obţină din prevânzarea aplicaţiei pe platforma de crowdfunding este de 13.500 de lei. Costurile pe care le implică documentarea în fiecare judeţ sunt de peste 30 de ori mai mari. “Realizarea documentării pentru ghidul turistic al Sălajului ne-a costat în jur de 2.000 de euro, bani pe care i-am asigurat din resurse proprii. Estimăm că pentru a acoperi toate judeţele ţării vom avea nevoie de circa 100.000 de euro. Dacă găsim un investitor, munca va fi acoperită într-un an, dacă nu, în patru ani. Sunt multe variante de finanţare, însă birocraţia este mare, iar noi ne mişcăm mult prea repede. Vom găsi, însă, cea mai bună variantă”, a mai spus ieşeanul.

