Un altfel de cadou: plante carnivore in vitro, de la Grădina Botanică Jibou Andreea Vilcovschi

Reprezentanţii Centrului de Cercetări Biologice (CCB) Jibou au pregătit vizitatorilor Grădinii Botanice, o amintire inedită. Este vorba despre o “mini-grădină” cu plante insectivore in-vitro. Astfel, pentru doar 20 de lei, cei care trec, în această perioadă, pragul acestui paradis verde pot achiziţiona un astfel de suvenir.

După cum ne-a declarat Cosmin Sicora, directorul Centrului din Jibou, plantele insectivore din speciile Drosera rutundifolia (Roua cerului) şi Pinguicula sunt “găzduite” de un recipient din sticlă, în care este creat un mediu de cultură ce asigură toate substanţele nutritive necesare dezvoltării. “Este un demers nou al nostru. Produsul pe care l-am pus în vânzare în urmă cu câteva zile poate reprezenta un cadou deosebit şi inedit, indiferent de ocazie. El asigură un colţ verde atât în casă, cât şi la birou”, a precizat oficialul CCB Jibou.

Pentru a asigura o viaţă cât mai îndelungată a plantelor, biologii recomandă ca în primele şase luni să nu fie îndepărtat capacul recipientului, pentru a nu fi alterat mediul de cultură care asigură toate subtanţele nutritive necesare dezvoltării. “Dacă sunt respectate câteva condiţii elementare, planta poate să trăiască luni bune. Pentru asta, are nevoie de lumină, cu precizarea că recipientul nu trebuie aşezat în bătaia directă a soarelui, şi de temperaturi de 18-20 de grade”, explică directorul.

Produsul lansat la Jibou poate fi folosit şi ca material didactic, micuţii pasionaţi de biologie putând pune în aplicare un experiment prin care planta capturează o insectă de dimensiuni mici – spre exemplu, o musculiţă de oţet.

Drosera rotundifolia are nişte perişori lipicioşi, de care se foloseşte pentru a-şi captura prada, pe care o digeră mai apoi cu ajutorul unor substanţe secretate de perişorii de pe frunze. Pinguicula are nişte frunze lipicioase cu care atrage, capturează şi imobilizează insectele. Odată ce gângania a fost imobilizată, frunzele se rulează şi o digeră, după care se redeschid.

Comentarii

comments