Timp de două zile, oraşul Şimleu Silvaniei a fost învăluit în aura medievală Andreea Vilcovschi

Cavaleri, domniţe, trubaduri, hussari şi ieniceri au reînviat, în 17 şi 18 septembrie, atmosfera epocii medievale în Şimleu Silvaniei, cu prilejul primei ediţii a taberei medievale “Hai cu noi în Cetate. Zilele Cetăţii Bathory”.

Ineditul eveniment de reconstituire istorică, desfăşurat în cetatea medievală din oraşul de sub Măgura, s-a bucurat de aprecierea participanţilor veniţi din întreg judeţul pentru a retrăi atmosfera vremurilor în care cavalerii în armuri strălucitoare se duelau pentru inimile domniţelor şi se întreceau în trasul cu arcul. Tabăra medievală a cuprins o paradă militară călăre prin oraş, o expoziţie de arme şi armuri, demonstraţii de luptă, ateliere interactive pentru publicul larg, ateliere de pictură, prelegeri ştiinţifice, tir cu arcul, o slujbă religioasă medievală, precum şi multe alte surprize.

Manifestarea a început sâmbătă, când în Cetatea Bathory au fost primiţi Hussarii din Polonia și ienicerii de la Terra UltraSilvana. „Proiectul de organizare a acestei ediții s-a născut din discuțiile purtate cu reprezentanții Fundației Hussar din Varșovia-Polonia. Aceștia și-au exprimat dorința de a se deplasa la Șimleu Silvaniei și a aduce un omagiu pentru cei 483 de ani de la nașterea lui Stefanus Bathory, care avea să ajungă la vârsta de 44 de ani rege al Poloniei și al Marelui Ducat al Lituaniei. Deplasarea s-a aflat sub patronatul Ministerului General al Armatei – Divizia Armelor și Munițiilor din Polonia care au acoperit transportul trupelor de reconstituire istorică”, a precizat Daniel Stejeran, directorul Centrului Național de Informare Turistică de la Șimleu Silvaniei.

“Sunt foarte mulţumit de modul în care s-a desfăşurat această primă ediţie. Ba chiar aş putea spune că a fost peste aşteptările noastre” , ne-a declarat primarul Şimleului, Septimiu Ţurcaş.

„Hai cu noi în Cetate. Zilele Cetăţii Bathory” a fost organizat în cadrul programului Zilele Europene ale Patrimoniului 2016 şi are ca scop promovarea patrimoniului cultural local.

Așezate în centrul orașului Șimleu Silvaniei ruinele cetății medievale Báthory (secolul XVI), constituie o prezență a arhitecturii renascentiste din Transilvania. Ansamblul reprezintă de fapt un castel rezidențial și este alcătuit din două incinte fortificate, construite în două etape.

Potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Primăriei Şimleu, fortăreața, în prezent monument istoric, exista în anul 1532, fiind reședința familiei nobiliare a Bathoreștilor. Istoria medievală a oraşului este, de altfel, strâns legată de familia Báthory, familie princiară, care a jucat roluri importante în istoria transilvăneană. Cetatea Șimleu intră în posesia familiei mai sus amintite în urma casatoriei lui Bathory Lászlo cu Medgyesaljai Anna, în anul 1351, devenind reşedința Principilor ardeleni din familia Báthory.

De la începutul secolului al XVI-lea datează construirea castelului cetate din centrul orașului, reședința familiei nobiliare Bathory și centrul unui întins domeniu feudal. Acesta cuprindea 50 de localități, din care două erau târguri: Șimleu Silvaniei și Crasna, și 48 erau sate, 37 dintre ele, românești, iar 11, maghiare.

De-a lungul vremii, cetatea și oraşul au suferit numeroase atacuri și devastări din partea turcilor și tătarilor, dintre care cele mai pustiitoare au fost cele din 1594 și 1668. Ultimul atac a marcat și începutul declinului cetății care în 1774 ajunge în proprietatea orașului.

