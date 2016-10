THE DIRE STRAITS EXPERIENCE vor concerta luna Decembrie în Cluj-Napoca, Craiova, Braşov şi Bacău Magazin Salajean

După două concerte sold-out la București și la Timișoara, membrii THE DIRE STRAITS EXPERIENCE au decis să continue aventura românească, urmând să susțină un mini turneu în 4 orașe ale țării.

Legendara formație condusă de componenții originali DIRE STRAITS, Christ White și Chris Whitten, acompaniați de muzicieni de top precum Paddy Milner, Terence Reise, Tim Walters și Michael Feat, va aduce pe scenele din Craiova, Bacau, Brasov și Cluj-Napoca hituri ca “Sultans of Swings”, “Your latest trick”, “Tunnels of Love”, “Money for nothing”, “Brothers in arms” sau “Romeo and Juliet”.

DIRE STRAITS a scris istorie în muzica rock și s-a bucurat de un success formidabil la cel mai înalt nivel. După despărțirea din 1996, sound-ul unic al trupei a continuat să răsune live în toată lumea prin trupa The Straits care, mai apoi, avea să evolueze sub numele de THE DIRE STRAITS EXPERIENCE.

Componenții formației fac parte din elita industriei muzicale, colaborând individual cu artişti precum Paul McCartney, Joe Cocker, Ray Charles, David Bowie, Tina Turner, Rod Stewart, Van Morrison, David Gilmour şi chiar cu Mark Knopfler.

Show-ul THE DIRE STRAITS EXPERIENCE este unul de neratat pentru iubitorii muzicii de calitate și pentru toți cei care vor să guste puțin din istoria glorioasă a unuia dintre cele mai importante și influente grupuri muzicale din toate timpurile.

Așadar, în 5 Decembrie, formația va concerta la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în 7 Decembrie la Sala Polivalentă din Craiova, în 9 Decembrie la Sala Sporturilor din Brașov, iar în 10 Decembrie la Teatrul de Vară din Bacău.

Înaintea concertului de la Brașov, pe scena va urca formația Coco, al cărei lider este Adrian Coco Tincă, fostul membru al trupei Compact. Grupul Coco a luat ființă în 2014 odată cu lansarea unui prim single, “Răspuns” care a adunat peste 5000 de vizualizări într-un timp destul de scurt. Trupa are la activ și un album, “Învingător” pe care l-a promovat în cadrul unui turneu național.

Biletele pentru concertul de la Cluj-Napoca sunt disponibile pe site-ul www.eventim.ro, astfel:

VIP – 300 de lei

Categoria I – 250 de lei

Categoria II – 180 de lei

Categoria III – 100 de lei

Categoria IV – 75 de lei

Categoria V – 60 de lei

Autor: Tudor Bolgar

