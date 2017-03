Târg de nunţi la Zalău Magazin Salajean

Hotel & Restaurant Transilvania găzduieşte în acest weekend cel mai mare târg de nunţi din Sălaj. “Ready for wedding” invită tinerii sălăjeni sâmbătă între orele 10 și 20 precum și duminică începând de la ora 10 și până la ora 19 la un eveniment destinat în special cuplurilor care se pregătesc pentru cel mai important eveniment din viaţa lor.

Un număr de 42 de expozanţi vor fi prezenţi în acest weekend la târgul de nunţi, aceştia pregătind viitorilor miri pachete speciale şi discounturi faţă de preţurile de catalog. În cadrul târgului va fi organizată o tombolă cu premii în valoare totală de 8000 de lei. Firmele prezente la eveniment sunt în proporţie de 90% producători, veţi găsi astfel cele mai mici preţuri de pe piaţă, preţuri corecte şi multe surprize. De la rochii de mireasă şi costume de mire din colecţia 2017, la aranjamente florale, verighete şi servicii foto-video. Vor fi prezenţi expozanţi din toată Transilvania, din oraşe precum Cluj-Napoca, Satu-Mare, Baia-Mare sau Timişoara.

Organizatorii aduc în faţa publicului interesat, specialişti din toate domeniile necesare organizării unei nunţi de poveste şi promit o viitoare ediţie a târgului de nunţi “Ready for wedding”. Din cauza spaţiului limitat, organizatorii au trebuit să restrângă numărul expozanţilor la 42, deşi pe lângă aceştia, alţi 60 şi-au manifestat interesul de a participa la târgul de nunţi.

Kulcsar Conf, partenerul oficial al evenimentului, a pregătit pentru bărbaţi peste 50 de modele de costume de ocazie. Din stofe importate din Anglia, Franţa sau Italia, Kulcsar Conf oferă clienţilor produse de cea mai bună calitate la preţ de producător. Hotel & Restaurant Transilvania vine în aşteptarea viitorilor miri cu un discount de 10% şi pachete avantajoase.

La “Ready for wedding” cuplurile pot alege servicii de calitate pentru nunta lor, intrarea fiind liberă.

Acesta este un eveniment susținut de Casa Municipală de Cultură Zalău, Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău, Camera de Comerț și Industrie Sălaj şi Biblioteca Județeană “I.S. Bădescu” Sălaj. Echipa Ready Business Zalău mulțumește tuturor expozanților, colaboratorilor, partenerilor și reprezentanților media pentru încredere, sprijin și susținere.

Simina MUREŞAN

