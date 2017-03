Românii au prins gustul distracţiilor online Magazin Salajean

De câţiva ani, orice ştire, analiză sau reportaj din mass-media cu privire la mediul online consemnează exclusiv creşteri, de multe ori spectaculoase, de zeci de procente sau chiar de peste 100% pe intervale de doar 12 luni. Viteza conexiunilor la internet a crescut puternic, preţurile au scăzut, iar acest context a constituit cadrul perfect de dezvoltare pentru afacerile online din toate domeniile, de la servicii (digitale sau în offline) până la comercializarea de produse.

Comerţul electronic este vedetă în retailul modern, pe acest segment consemnându-se o mulţime de start-up-uri (firme nou constituite), dar şi corporaţii ce şi-au extins pe internet afacerile consacrate anterior în offline. Domeniile sunt variate, de la fashion la jucării, de la cărţi la IT, de la cosmetice şi parfumuri la papetărie şi birotică. Se poate spune că orice nişă este prezentă acum online – poţi cumpăra biciclete, alimente bio, mobilă, decoraţiuni sau detergenţi.

Plăţile digitale se bucură de tot mai mare succes, creşteri de zeci de procente an de an anunţate de principalii procesatori din domeniu. “România începe să se alinieze în rândul ţărilor cu un ecosistem solid al plăţilor digitale, iar evoluţia din ultimul an ne confirmă acest lucru. Uşurinţa cu care pot face plăţile online îi atrage pe tot mai mulţi români să opteze pentru această metodă, fapt valabil atât în Capitală, cât şi în provincie”, declară Antonio Eram, CEO şi Fondator Netopia mobilPay, într-un comunicat de presă ce marchează evoluţia companiei în 2016 - creştere de 75% a plăţilor digitale procesate.

Românii nu cheltuiesc bani online doar pentru lucruri necesare ori pentru plăţi facturi, ci şi pentru distracţie. Aici putem include atât partea de servicii cu finalitate offline (de exemplu călătorii în ţară şi în străinătate, bilete la teatru, cinema, concerte şi alte evenimente), cât şi partea de servicii ce se “consumă” direct online – jocurile de tip cazino, poker, sloturi, chiar şi pariuri sportive.

Românii au prins gustul distracţiei online, iar pe sectorul de jocuri există reglementări legale clare, ceea ce face acest mediu unul sigur şi prietenos pentru utilizatori. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc este autoritatea naţională responsabilă de acordarea de licenţe pentru operatorii de jocuri online din România. La fel ca în cele mai prestigioase cazinouri veritabile, pe celebra platfomă PokerStars Casino (cu licenţă locală până în anul 2026) distacţia poate însemna joc la ruletă, blackjack, sloturi etc. Plăţile se pot face prin multiple variante, inclusiv cu carduri bancare, pentru simplitate şi siguranţă maxime.

Demn de menţionat este faptul că, la nivel general, cele 649 de companii din sectorul jocurilor de noroc autorizate în România au virat anul trecut la bugetul de stat taxe cumulate de 2,46 miliarde lei (549,8 milioane euro), din care aproximativ jumătate au fost taxe datorate Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Specialiştii din domeniu prevăd creşteri mai ales pe segmentul online, anticipate pentru anul 2017, dar şi pentru anii următori. Românii sunt tot mai deschişi în ceea ce priveşte utilizarea serviciilor online, inclusiv în materie de divertisment pentru timpul liber. În acelaşi timp, noua generaţie de utilizatori (tinerii de peste 18 ani care deţin un smartphone) foloseşte în mod natural toate oportunităţile generate de mediul online, considerându-le facilităţi de bază în diversele activităţi din viaţa de zi cu zi.

Comentarii

comments