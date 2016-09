ROCKSTADT EXTREME FEST – Indoor Edition va avea loc în perioada 21-22 Octombrie, în Braşov Magazin Salajean

In completarea Rockstadt Extreme Fest, eveniment care în acest an a ajuns la cea de-a 4-a ediţie, toamna anului 2016 va aduce o premieră: în două locaţii excelente din Braşov (este vorba despre Clubul Rockstadt şi Kruhnen Music Halle, aflate unul în vecinătatea celuilalt) va avea loc prima ediţie a Rockstadt Extreme Fest – Indoor Edition, festival care îşi propune să aducă în faţa publicului român atât formaţii care se vor afla în premieră în România, cât şi show-uri concept, exclusiviste, acoperind o gamă muzicală variată.

Până în acest moment, trupele confirmate să participe la această primă ediţie sunt: ENSLAVED, SAMAEL, NE OBLIVISCARIS, ANAAL NATHRAKH şi OCEANS OF SLUMBER, urmând ca noi confirmări să fie făcute publice în curând. Dintre acestea, două show-uri se vor detaşa, prin prisma exclusivităţii în România. Astfel, grupul norvegian ENSLAVED va aniversa 25 de ani de activitate prin prezentarea unui concept intitulat „Spinning Wheel Ritual”, care este nimic altceva decât însumarea celui mai recent capitol din istoria ENSLAVED, în care natura progresivă va fi în centrul scenei, albumele ‘Vertebrae’, RIITIIR’ şi ‘In Times’ fiind prezentate pentru prima data împreună. În paralel, grupul elveţian SAMAEL va prezenta în premieră în România în totalitate celebrul album „Ceremony Of Opposites”, album de referinţă pentru orice meloman de sonorităţi metal.

Concertând pentru prima dată în România la Rockstadt Extreme Fest 2015, NE OBLIVISCARIS a devenit între timp o trupă ce nu mai are nevoie de introducere, reacţiile la nivel internaţional fiind realmente copleşitoare. Melanjul deosebit de sonorităţi progresive, extreme şi melodice, cu pasaje simfonice extrem de inspirate, cu picuri de black, thrash, death, jazz sau chiar flamenco, face din grupul australian una dintre cele mai intrigante şi inspirate apariţii muzicale ale ultimilor ani, fapt amplificat şi prin apariţiile scenice deosebit de intense.

Britanicii de la ANAAL NATHRAKH vor ajunge în premieră în România şi ne pregătesc o porţie consistentă de metal extrem: anarhie controlată horror şi teroare, învăluite într-un black / grind molipsitor de contagios.

Nu în cele din urmă (pentru că, aşa cum am anunţat la început, vor mai urma alte confirmări) americanii de la OCEANS OF SLUMBER au ales să concerteze şi în România în acest prim turneu european al lor. De la Ne Obliviscaris încoace, americanii sunt cu adevărat una dintre cele mai interesante apariţii. Texanii aduc progressive death-ul pe culmi epocale, printr-o voce feminină deosebit de caldă şi de puternică, în acelaşi timp. Cu picante influenţe de death / doom, groove, southern şi chiar rock psihedelic, cu pendulări inspirate de country şi jazz, americanii aduc garantate veritabile surprize pentru orice ascultător care are inima şi mintea deschise.

În acest moment, abonamentele pentru această primă ediţie a Rockstadt Extreme Fest – Indoor Edition pot fi achiziţionate la preţul de 130 de lei. Asemenea Rockstadt Extreme Fest, nici în cazul Rockstadt Extreme Fest – Indoor Edition nu vor exista bilete pe zile. Abonamentele pot fi achiziţionate inclusiv din Magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo şi InMedio din întreaga ţară, din Librăriile Humantias şi Carturesti, precum şi din Clubul Rockstadt din Braşov. Online, abonamentele pot fi achiziţionate de pe site-urile www.eventim.ro şi www.bilete.ro. Accesul persoanelor sub 16 ani este interzis.

Tudor Bolgar

Comentarii

comments