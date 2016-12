Proiect inedit în Sălaj: calendar cu evenimente din istoria Sălajului Andreea Vilcovschi

După ce a găsit, într-o revistă, un calendar lunar cu date din istoria României, jurnalistului Daniel Mureşan, directorul cotidianului Magazin Sălăjean, i-a venit ideea realizării unui proiect asemănător, dar anual, în care să reunească evenimente importante petrecute pe meleaguri sălăjene. Se întâmpla acum opt ani.

“Am început cu consultarea celor peste 100 de cărţi din biblioteca proprie, reuşind, astfel, ca după mai puţin de doi ani să acopăr circa 70 la sută din zilele anului. Apoi am apelat la publicaţiile vremii găsite la Direcţia Judeţeană Sălaj a Arhivelor Naţionale, la Internet, la Episcopia Sălajului, la volumele Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca. Deşi biblioteca clujeană are foarte multe copii digitale ale unor publicaţii vechi, mi-a fost greu să îmi finalizez proiectul. La un moment dat nu reuşeam să găsesc decât un eveniment pe lună, pentru ca mai apoi să treacă luni întregi fără ca documentarea să dea roade”, rememorează Daniel Mureşan.

Mihai Viteazul a incendiat Zalăul

Opt ani i-a luat să se documenteze, să găsească măcar un eveniment istoric pentru fiecare dată din calendar. Cel mai greu i-a fost cu completarea ultimei date, 2 martie, misiune pe care a îndeplinit-o după şase luni: “Dacă pentru unele date a fost nevoie să fac o selecţie, pentru că am identificat mai multe evenimente importante care s-au petrecut atunci, pentru ultima am avut nevoie de o jumătate de an ca să o găsesc. Este vorba despre 2 martie, zi în care, în 1904, au început lucrările la Şcoala Confesională din satul Fetindia. Informaţia aceasta, care mi-a permis să finalizez calendarul, am descoperit-o în luna noiembrie a acestui an”, precizează autorul proiectului.

“Calendarul istoric al Sălajului” reuneşte o serie de informaţii mai puţin cunoscute publicului larg, una dintre ele făcând referire la faptul că în 4 august 1601, la o zi după victoria de la Guruslău, trupele conduse de Mihai Viteazul şi generalul Basta incendiază Zalăul şi măcelăresc populaţia. “Mai multe surse maghiare, precum şi informaţiile găsite la Arhivele Naţionale confirmă acest fapt istoric. Nu contest personalitatea lui Mihai Viteazul ori importanţa lui pentru Guruslău şi pentru judeţul Sălaj, dar pentru Zalău nu cred că este potrivit ca singurul bulevard din municipiu să poarte numele voievodului. Cu atât mai puţin să existe o statuie care să îl reprezinte, aşa cum au în plan autorităţile locale. Consider că putem alege o altă personalitate istorică marcantă”, punctează jurnalistul sălăjean.

Promite ediţii revizuite şi adăugite

Tot aici mai găsim şi alte date importante. Câţi dintre noi ştim, oare, că în 3 martie 1831 un puternic cutremur de pământ a zguduit clădirile din Zalău şi împrejurimi, că în 6 aprilie 1937, la Bobota, este descoperit un tezaur compus din 36 de monede medievale ori că în 15 iulie 1751 s-a născut dr. Gyarmathi Sámuel, director al Colegiului Reformat din Zalău şi constructorul primului balon cu aer cald, lansat la Bratislava?

Un alt detaliu interesant pe care îl dezvăluie calendarul istoric al lui Daniel Mureşan este că în 19 septembrie 1901 s-a născut la Şimleu Pasternak József, un faimos producător de filme, director al studiourilor Paramount şi Universal Pictures, de două ori nominalizat la premiul Oscar şi de trei ori, la Globul de Aur, şi căruia i-a fost dedicată o stea pe Hollywood Walk of Fame.

“Calendarul istoric al Sălajului” va fi tipărit de către Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj. Jurnalistul are în plan continuarea proiectului cu ediţii revizuite şi adăugite.

