Povestea tinerei din Sălaj care şi-a deschis la ţară o afacere cu prăjituri ca la mama acasă Andreea Vilcovschi

Prin afacerea ei, Teodora îşi propune să ducă mai departe gustul prăjiturilor de casă, realizate numai cu ingrediente naturale, după reţetele străbunicii, dar adaptate noilor tendinţe.

Teodora Pup, o tânără de 25 de ani din localitatea sălăjeană Hida, a început în satul natal, în iarna anului trecut, o afacere în domeniul cofetăriei şi patiseriei. Avându-i alături pe părinţii săi, care au sprijinit-o din toate punctele de vedere pentru a-şi urma visul, Teodora a deschis un laborator de prăjituri, unde, cu multă pasiune şi extrem de multă atenţie pentru detaliu, sălăjeanca pregăteşte cele mai delicioase şi aspectuoase prăjituri.

Absolventă a Facultăţii de Horticultură şi masterandă în Managementul producției horticole în climat controla, Teodora se vedea lucrând în afacerea cu căpşuni a părinţilor săi. „Când m-am înscris la facultate, eram determinată să lucrez în domeniu, părinții mei având timp de 10 ani solarii în care au cultivat căpșuni. Era o afacere profitabilă, care un timp a mers foarte bine, însă după câțiva ani lucrurile s-au schimbat și prețul căpșunilor a scăzut, costurile au crescut, iar afacerea nu a mai fost profitabilă”, povesteşte sălăjeanca.

Prăjitureşte din copilărie

Cunoștințele pe care le-a acumulat în timpul facultății au făcut-o să realizeze că o afacere în acest domeniu necesită investiții mari și tehnologie de ultimă generație. Gândul că nu dispunea de aşa ceva a descurajat-o puţin pe Teodora. Nu a durat mult, însă, până să se reorienteze. Spune că şi-a ales un alt drum dintr-o întâmplare, după ce foştii săi colegi de facultate, gustând din prăjiturile sale gustoase, i-au sugerat să îşi deschidă o cofetărie: „De mic copil am fost pasionată de pregătirea prăjiturilor alături de mama mea, însă pe perioada facultății am cam întrerupt această activitate. În timpul primului an de masterat mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit să fac prăjituri, pregăteam și duceam mereu colegilor câte ceva dulce, iar ei mă întrebau mereu dacă nu îmi deschid cofetărie. Ei bine, încet-încet a înmugurit această dorință și într-o zi m-am hotărât că vreau să fie mai mult decât un hobby”.

Despre primele încercări într-ale prăjituritului, sălăjeanca spune că datează din copilărie, când, însoţind-o pe mama ei în bucătărie, micuţa Teodora observa cu atenţie, analiza fiecare mişcare a mamei şi dădea o mână de ajutor la nevoie. „Pe măsură ce creşteam, creştea şi dorinţa de a învăţa tot mai mult. A fost, cred, cel mai bun curs de cofetar pe care l-am făcut vreodată şi care s-a desfăşurat pe parcursul a cel puţin zece ani”, explică tânăra.

Avantajale unei afaceri la ţară

Tânăra a prins curaj şi, sprijinită de părinţii săi, a deschis în Hida, satul natal, un laborator de cofetărie-patiserie. De atunci au trecut doar şase luni, însă Teodora Pup este mai mult decât mulţumită de modul în care îi merge afacerea. Mai ales că, în cea mai mare parte a timpului, se ocupă singură de pregătirea prăjiturilor, apelând la ajutorul mamei doar în perioadele mai aglomerate.

Nu consideră că alegerea mediului rural pentru afacerea sa ar dezavantaja-o semnificativ: “Singurul dezavantaj pentru mine este nevoia de a mă deplasa pe distanțe oarecum mari pentru aprovizionarea cu materie primă. Având nevoie de ingrediente de calitate, este necesar să le achiziționez din anumite magazine. Dar nu am lăsat acest lucru să mă oprească și să mă limiteze. În schimb, avantajele sunt multe, în special faptul că lucrez de acasă, avându-i pe cei dragi alături. Nu sunt nevoită să plătesc chirie nici pentru locuință și nici pentru spațiul de lucru. În plus, terminând facultatea de Horticultură am o dragoste foarte mare pentru natură, iar aici am parte de liniște și aer curat”.

Preia comenzi online şi livrează la domiciliu

Comenzile curg mai ales de când a creat o pagină de Facebook – DoraCakes – livrare la domiciliu – unde îşi prezintă oferta dulce, şi în special în preajma sărbătorilor. „Comenzile se plasează prin telefon sau mesaj lăsat pe pagina de Facebook, cu minim trei-patru zile înainte, deoarece toate prăjiturile sunt proaspete, făcute de la zero, iar asta necesită timp. Lista comenzilor pentru sărbători este deschisă cu o lună mai devreme şi se închide cu circa 10-12 zile înainte”, menţionează ea. Clienţii pot ridica preparatele dulci direct de la sediul laboratorului ori le le pot primi acasă.

Reţetele străbunicii sunt păstrate cu sfinţenie

În prezent, oferta DoraCakes cuprinde aproximativ 45 de tipuri de prăjituri şi circa 30 de torturi standard, majoritatea pregătite după reţetele moştenite de la străbunica sa. “Sunt reţete dintr-un carte atât de veche, încât a trebuit să lipesc bucăţile rupte din pagini şi să le înfoliez. Este cea mai de preţ moştenire pe care o am de la străbunica”, mărturiseşte cofetăreasa din Hida.

Aceasta nu neglijează, însă, nici tendinţele şi tehnicile noi din domeniu, motiv pentru care e adaptează cerinţelor actuale şi realizează torturi după reţete actuale, dar pe care le modifică astfel încât să îi fie pe plac. “Consider că este important să păstrez tradiţia, dar să privesc şi spre viitor şi să aplic tehnicile noi din domeniu”, mai spune Teodora Pup.

Doar ingrediente naturale

Un element de la care este hotărâtă să nu facă niciodată rabat este calitatea, chiar dacă acest lucru presupune un număr limitat de clienţi. De aceea, în preparatele ei foloseşte doar ingrediente naturale, de calitate superioară. Până şi coloranţii sun naturali: din sfeclă, mentă, lămâie, spirulină şi alte plante cu proprietăţi de colorare. “Niciodată margarină, doar unt, iar cantitatea de zahăr din reţetele originale am redus-o cât de mult s-a putut”, subliniază tânăra de 25 de ani.

Şi pentru că aspectul produsului este primul care te îmbie să guşti, Teodora pune mare preţ pe modul în care decorează fiecare prăjitură ce-i iese din mâini. De aceea, delicatesele ei sunt ornate cu multă migală şi răbdare, fără a pierde din vedere nici măcar cel mai mic detaliu. Iar rezultatul este spectaculos. “Aşa am fost de mică, perfecţionistă. Vreau ca tot ce fac să iasă bine şi cum trebuie”, punctează sălăjeanca.

A gătit pentru un dineu al Ambasadei României în Belgia

În octombrie 2015, Teodora a participat alături de unchiul său, maestrul bucătar Mircea Groza, şi de chef Horia Şimon, la un dineu ţinut de Ambasada României în Belgia, la un club exclusivist din Bruxelles. Tinerei i-a revenit misiunea de a se ocupa de partea de desert, pregătind invitaţilor (membri ai Guvernului, ambasadori, parlamentari, magistraţi, profesori universitari, oameni de afaceri, artişti şi scriitori din Belgia) peste 250 de porţii de prăjitură cu brânză de vaci, stafide şi paste de casă. “A fost o experiență extraordinară, care m-a provocat și m-a făcut să-mi depășesc limitele. Am învățat o lecție foarte importantă: dacă îți dorești cu adevărat un lucru și depui eforturi serioase pentru a realiza ceea ce-ți dorești, poți să îți îndeplinești visul”, afirmă Teodora Pup.

