Pentru prima data la un concert, Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va fi „îmbrăcată" în drapaje pentru a oferi spectatorilor o experiență acustică unică

Mai puțin de o lună până când cel mai cunoscut violonist britanic al tuturor timpurilor, Nigel Kennedy, va ajunge la Cluj-Napoca cu un spectacol inovator care transpune într-o altă dimensiune celebrele „Anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi.

Spectacolul va avea loc în 19 octombrie, de la ora 20:00, la Sala Polivalentă.

Vivaldi – The New Four Seasons a avut premiera săptămâna trecută în Bulgaria și se anunță a fi un spectacol impresionant, oferind publicului prin paleta tonală, instrumentele diferite și acompaniamentul ochestrei compuse din 30 de muzicieni o experiență inedită.

Pentru a garanta celor prezenți un spectacol unic, „Sala Polivalentă va fi „tratată” acustic pentru prima dată, la un concert, întrucât ne dorim să integrăm un spectacol pretențios. Drapajul care se va realiza pe inelul I al sălii va garanta o corectitudine a transmiterii mesajului către public într-un mod cât mai direct posibil. Această măsură a fost realizată pentru ca spectatorii să poată să aibă un nivel de audiție egal, indiferent de spațiul în care se vor afla în sală” , declară Radu Layer-Dobra – Inginer de Sunet & Lector Universitar la Alchemea College London.

Nigel Kennedy va prezenta fanilor un spectacol de excepție care a cucerit deja publicul internațional. Concertul, structurat în două părți, va cuprinde celebrele ”Anotimpuri” de Vivaldi și o parte intitulată ,,Dedications” care promite spectatorilor o călătorie în universul muzical al nonconformistului artist pentru că de data aceasta „Anotimpurile“ lui Vivaldi vor primi o interpretare inedită, vulcanică şi dramatică.

Bilete pentru eveniment se găsesc la următoarele categorii de prețuri:

CATEGORIA I – 98 lei

CATEGORIA II – 139 lei

CATEGORIA III – 159 lei

CATEGORIA IV – 197 lei

CATEGORIA V – 239 lei

CATEGORIA VI – 268 lei

CATEGORIA VI – 298 lei

Mai multe detalii pe: www.dieselevents.ro

Nigel Kennedy este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți violoniști din lume. Talentul său unic şi aprecierea spectatorilor au oferit noi perspective, atât repertoriului clasic, cât şi celui contemporan, fiind, în acest moment, cel mai bine vândut violonist de muzică clasică din toate timpurile.

