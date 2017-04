Paula Culda-Drăgușin – “E fantastic ce poți să realizezi atunci când îți dorești cu adevărat” Magazin Salajean

Paula a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj – Napoca, iar din anul 2015 este avocat în cadrul Baroului Cluj. Iubeşte să călătorească, să descorepe locuri, să citească şi să înveţe lucruri noi. Ambiţioasă şi plină de optimism, Paula Culda-Draguşin a făcut recent un pas importanţ al carierei sale. În anul 2013, Paula a hotarat să înceapă Programul Internațional de Certificare în Coaching, Training și Public Speaking, mentorat de John C. Maxwell. În luna martie a anului 2014, tânăra a obținut certificare de Teacher, Speaker și Coach Certificat John Maxwell Team. De asemenea, luna martie a anului 2016, i-a adus o altă certificare internațională și intrarea în programul de Mentorship Al Universității John Maxwell Team. Viața Paulei s-a schimbat foarte mult de când a început acest proces de dezvoltare personală, aceasta punând accent pe participarea la cursuri în domeniu și acceptând orice provocare îi iese în cale.

1. Cum ai descoperit această pasiune pentru Coaching, Training și Speaking? Ți-ai dorit dintotdeauna sau a fost o dorință care a apărut pe parcurs?

Haha! Cred că glumești. Dacă e să mă uit la Paula de acum câțiva ani nici prin gând nu îmi trecea că am să ajung să țin traininguri sau să vorbesc pe scene naționale și internaționale.

Eram foarte timidă și acest gând era departe de mine… mă simțeam bine în zona mea de confort și nu vroiam să ies de acolo.

Cu timpul, mi-am dat seama că nu evoluez și că, în profesia pe care am ales-o, cea de avocat, nu am să pot să ajung acolo unde îmi doresc dacă nu schimb ceva. Vorba aia: nimic nu se schimbă până nu schimbăm noi ceva. Atunci am decis să acționez, să încep să lucrez la propria persoană.

2. Cum ai ajuns în echipa John Maxwell?

În anul 2013 am făcut pentru prima dată cunoștință cu John Maxwell Team. Din prima clipă în care am început să studiez materialele puse la dispoziție de ei, am simțit că am luat cea mai bună decizie. Petreceam ore întregi pe platforma universității online ascultând cursurile și o făceam din plăcere.

În anul 2014 mi-am luat prima certificare ca și Coach, Teacher și Speaker John Maxwell Team și, de atunci, am continuat să merg la fiecare eveniment național de certificare și la două dintre evenimentele internaționale care au avut loc în Orlando, Florida.

Lucrurile devin și mai bune atunci când le împârțim cu cei din jurul nostru, nu? Îmi doream să dau mai departe ceea ce învăț eu aici și uite așa, de la o simplă dorință de a lucra la propria persoană, am ajuns să țin traininguri, sesiuni de coaching și discursuri. Am început să lucrez cu grupuri de oameni și nici nu pot să spun în cuvinte ce fain e sentimentul pe care îl ai când vezi că poți să îi spijini să își atingă obiectivele.

3. Spune-ne despre călătoria pe care ai avut-o în America: care au fost motivul şi durata călătoriei?

Prima dată am mers în America anul trecut în martie pentru că am simțit că e momentul să fac un pas important. Mi-am dorit să îi cunosc pe profesorii universității și să intru în programul de Mentorship al aceleiași universități, adică să lucrez direct cu acești profesori.

Acesta a fost un punct de cotitura în viața mea și în momentul în care am văzut colegii din John Maxwell internațional susținând discursuri pe scenă, în fața a aproximativ 2.000 de oameni, mi-am dorit să pot și eu să fac același lucru în martie 2017.

Cu câteva luni înainte de eveniment, alături de mulți alți colegi din întreaga lume, am început pregătirile, pentru ca în final să fie aleși în jur de 10 oameni care să susțină discursul pe scenă.

Au fost peste 2.000 de oameni în sală iar eu am fost printre cei selectați. Ceea ce acum un an părea un vis, anul acesta s-a îndeplinit. E fantastic ce poți să realizezi atunci când îți dorești cu adevărat , când alegi să crezi în tine și când alegi să fii parte dintr-un mediu potrivit. Am avut în permanență parte de susținerea întregii echipe John Maxwell Team Romania și asta m-a ajutat mult.

A fost o săptămână de foc, o săptămână plină de conștientizări, o săptămână care mi-a demonstrat, din nou, că noi suntem singurii care putem să ne setăm limite.

4. Legat de Coaching, Training și Speaking, te vezi făcând asta toată viața?

Tot ce fac, fac din inimă și toată această activitate face parte din sufletul meu. Ceea ce am devenit eu din 2013 și până astăzi m-a ajutat și în ceea ce privește profesia de avocat și m-a ajutat și ca om. Mă văd făcând asta toată viața, îmi place enorm şi simt că mă caracterizează din ce în ce mai mult.

Consider că dezvoltarea ar trebui să fie unul dintre obiectivele fiecăruia dintre noi și descoperirea potențialului ar trebui să fie una dintre provocările pe care vrem să le atingem.

5. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o până acum?

Cea mai mare provocare… hmmm… să cred in mine, să cred că pot, să îmi scot din minte ideea că succesul este doar pentru anumiți oameni. Noi suntem fie cel mai bun prieten al nostru, fie cel mai mare dușman și, din păcate, de multe ori suntem prima noastră piedică în relizarea obiectivelor noastre. Ca să putem să ne schimbăm rezultatele, trebuie să schimbăm modul în care gândim. Vestea bună este că putem să facem asta, important este să vrem.

6. Ce planuri de viitor ai?

Pentru mine acesta este doar începutul, am să continui să lucrez la mine, poate mai mult decât am făcut-o până acum. În prezent am dat drumul la un Club de Public Speaking în Cluj și îmi doresc să îl dezvolt, lucrez individual cu cei care vor să își dezvolte abilitățile de vorbit în public și pregătesc o serie nouă de cursuri. Fac parte dintr-o echipă care te provoacă mereu să crești și să îți depășești limitele așa că urmează lucruri mari.

A consemnat Simina Mureșan

