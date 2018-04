 Zălăuanca Renata Cilan, calificată în finala concursului “iUmor”

La doar 21 de ani, zălăuanca Renata Cilan a reușit să îi impresioneze cu numărul său pe jurații emisiunii de divertisment ”iUmor”, în ediția de duminică, 1 aprilie. Unul dintre jurații emisiunii, Mihai Bendeac, i-a mărturisit concurentei că are convingerea că această apariție în cadrul emisiunii îi va schimba acesteia viața.

Renata s-a prezentat în concurs cu un număr de stand-up comedy și a abordat câteva subiecte ceva mai puțin prezente în mod obișnuit în spațiul media, cu atât mai puțin pe un post de televiziune.

”A fost pentru prima dată când am participat la un concurs de gen și tot pentru prima dată când m-am aflat pe un platou de fimare. A fost o experiență grozavă, au fost și emoții însă, în momentul în care am urcat pe scenă, m-am concentrat asupra a ceea ce aveam de spus și totul a ieșit foarte bine. Nu mă așteptam ca reacțiile să fie atât de bune și, indiferent de rezultatul votului, consider că a fost o experiență cât se poate de plăcută și care cu siguranță îmi va prinde bine în viitor. Eu locuiesc acum în Cluj însă, până recent am locuit în Zalău, tot în Zalău am și crescut de la vârsta de 4 ani, acolo am învățat și de aceea sunt și rămân zălăuancă, indiferent unde trăiesc sau unde voi ajunge în viitor. Zalăul este orașul meu de suflet și așa va rămâne pentru totdeauna”, a declarat pentru Magazin Sălăjean, Renata Cilan. În dialogul purtat cu Renata, Mihai Bendeac a spus:

”Am avut atât de multe momente de cumpănă în doi ani și jumătate, dar am fost și martorul unor momente care au schimbat în mod clar viețile unor oameni. Având experiența asta în spate, știu când cineva are un moment glorios, care devine viral și începând de a doua zi pleacă în turneu, viața i se schimbă și devine celebru. Și sunt convins că asta se va întâmpla cu tine în orele următoare difuzării acestui moment”.

Zălăuanca a câștigat, prin numărul de voturi, concursul desfășurat duminică, astfel încât va intra în marea finală ce va avea loc în luna mai.