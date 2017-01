NUMĂRUL MAGIC 7 ADUCE LA UNTOLD 2017 CELE MAI MARI STARURI ALE MUZICII ELECTRONICE MONDIALE! Magazin Salajean

Afrojack, Armin van Buuren, Axwell& Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, şi Steve Aoki, vin în vară la Cluj-Napoca

Magia UNTOLD 2017 va fi întreţinută de cele mai puternice constelații! Prima dintre ele are 7 stele și va asigura experiența unică de noapte a celei de-a treia ediţie a festivalului!

Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell şi Martin Garrix îşi ţin promisiunea făcută fanilor şi revin la UNTOLD. Impresionaţi de atmosfera UNTOLD, dar şi de energia fanilor festivalului, Axwell & Ingrosso şi Steve Aoki vor fi prezenţi pentru prima dată la Cluj-Napoca şi se alătură celor 5 superstaruri care au scris deja pagini numeroase în povestea UNTOLD. Cei mai buni DJ ai lumii sunt primele 7 stele anunţate din line-up-ul UNTOLD 2017. Iar surprizele nu se opresc aici. Alte staruri internaţionale, a genurilor live acts, tehno, drum&bass, house, vor fi prezente pe scenele festivalului, în total, aproape 200 dintre cei mai buni artişti.

A TREIA RUNDĂ DE ABONAMENTE LA VÂNZARE

Începând de Vineri, 27 ianuarie, ora 18.00, vor fi disponibile 10.000 de abonamente pentru toţi cei care vor să ia parte la experienţa UNTOLD. Acestea vor putea fi achiziţionate la preţul promoţional de 385 de lei plus taxe din preţul final de 550 de lei plus taxe. În plus, vor fi disponibile şi bilete de o zi şi abonamente VIP. Toţi cei care vor dori să cumpere un abonament sau un bilet de o zi la UNTOLD, vor putea să facă acest lucru accesând www.untold.com.

PRIMELE ŞAPTE STELE UNTOLD

AFROJACK este nerăbdător să ajungă din nou la UNTOLD. DJ-ul olandez a fost la ediţia din 2016 şi a rămas impresionat de căldura şi nebunia frumoasă a fanilor din România. A fost atât de încântat încât şi la două săptămâni după festival, a postat pe pagina lui de socializare, poze şi video-uri de la UNTOLD 2016.

AXWELL & INGROSSO sunt doi DJ suedezi, fondatori ai trupei Swedish House Mafia. Ei vin pentru prima dată în România, în formula actuală, şi ajung pentru prima dată la Cluj-Napoca pe scena principală a festivalului UNTOLD. Cei doi DJ se află pe primele locuri în topul preferinţelor fanilor UNTOLD.

ARMIN VAN BUUREN se întoarce pe aceeaşi scenă pe care, în 2016, a stat mai mult de cinci ore. Zorii zilei l-au surprins pe dj-ul olandez, atât de mult iubit de fanii UNTOLD, în tricoul echipei naţionale de fotbal a României. La finalul show-ului, Armin van Buuren a coborât în public şi a salutat fanii rămaşi până aproape la 8 dimineaţa alături de el. Artistul a declarat la final, că abia aşteaptă să-şi vadă din nou numele, în line-up-ul festivalului UNTOLD 2017, lucru care s-a şi întâmplat.

DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE au bifat toate ediţiile festivalului UNTOLD şi vor fi prezenţi şi în 2017 pe mainstage-ul UNTOLD ARENA. Pe locul doi în top 100 DJMAG, Dimitri Vegas & Like Mike le promit fanilor că şi în acest an vor avea parte de un show incredibil.

Şi HARDWELL a gustat pentru prima dată din atmosfera Untold la ediţia din 2016 şi s-a simţit incredibil în România şi alături de fani. Drept dovada, a ales ca în timpul concertului să poarte tricoul echipei naţionale de fotbal a României, cu mesajul “UNITED.

DJ-ul numărul unu al planetei, MARTIN GARRIX se întoarce la UNTOLD. În 2016, artistul a păşit pentru prima dată în România şi a rămas impresionat de publicul şi de atmosfera UNTOLD. A promis la ediţia de anul trecut că vrea să revină şi se ţine de promisiune.

STEVE AOKI vine pentru prima dată pe scena festivalului UNTOLD. Artistul este mereu headliner la marile festivaluri din lume. Steve Aoki este un DJ şi un producător de muzică electro house şi a avut colaborări cu artişti ca: Will I Am, Afrojack, LMFAO, Iggy Azalea, Lil Jon. DJ-ul American este cunoscut şi pentru stilul său excentric dar şi pentru pasiunea lui de a dărui în timpul concertelor, torturi, fanilor săi. Steve Aoki este şi fondatorul Asociaţiei Caritabile Steve Aoki, care strânge fonduri pentru organizaţii umanitare din întreaga lume.

UNTOLD 2017 va avea loc în perioada 3-6 august la Cluj-Napoca.

Comentarii

comments