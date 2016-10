Nigel Kennedy – o călătorie muzicală unică pe celebrele „Anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi Magazin Salajean

Iubitorii muzicii clasice, jazz sau rock s-au întâlnit aseară, 19 octombrie, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca pentru a-l asculta pe Nigel Kennedy, unul dintre cei mai cunoscuți și talentați violoniști contemporani. Cunoscutul artist britanic, a împărtășit spectatorilor frumusețea muzicii printr-o călătorie în universul său muzical unic și nonconformist.

Spectatorii nerăbdători să-l întâlnească pe Nigel și-au făcut apariția la Sala Polivalentă începând cu ora 19:00, iar puțin după ora 20:00 s-au auzit și primele acorduri la vioară, moment în care pe scena și-a făcut apariția compozitorul și violonistul britanic în acompaniamentul unei orchestre formate din 30 de muzicieni. Îmbrăcat în stilul său nonconformist și plin de energie, Nigel Kennedy a reușit să creeze o legătură cu publicul încă de la începutul spectacolului prin simplitatea și umorul britanic caracteristic.

Concertul a fost format din două parți, iar în prima partea a spectacolului, care a durat aproape două ore, Nigel a „presărat” și momente de umor englezesc spre deliciul persoanelor prezente în sală, publicul bucurându-se de celebrele și mult așteptatele „Anotimpuri” ale lui Antonio Vivaldi.

După o pauză de aproximativ 20 de minute, Nigel Kennedy a revenit pe scena cu zâmbetul pe buze și la fel de binedispus. Cele Patru Anotimpuri ale lui Vivaldi au răsunat plăcut, aducând parcă fericirea pe fețele celor prezenți, artistul reușind să facă trecerea de la „Primăvara” suavă și optimistă la „Iarna” dramatică și explozivă printr-o ingeniozitate aparte și o emoție greu de descris. Prin paleta tonală, instrumentele diferite și acompaniamentul ochestrei compuse din 30 de muzicieni, spectatorii au avut parte de o frumoasă călătorie muzicală.

Nigel Kennedy – The New Four Seasons s-a încheiat cu un bis format din două melodii, în aplauzele publicului care îl aclama pe artist. Nigel Kennedy a însemnat simplitate și armonie, a fost un spectacol impresionat care încununează cu succes munca artistului.

Sala Polivalentă, a fost pregătită și ea pentru concertul marelui violonist. Pentru prima dată la un astfel de eveniment, Sala Polivalentă a fost „îmbrăcată” de jur împrejur cu drapaje negre pentru a ajuta la sonoritate evenimentului și pentru a crea o experiență auditivă unică persoanelor prezente la concert.

Nigel Kennedy este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți violoniști din lume. Talentul său unic şi aprecierea spectatorilor au oferit noi perspective, atât repertoriului clasic, cât şi celui contemporan, fiind, în acest moment, cel mai bine vândut violonist de muzică clasică din toate timpurile.

Nigel Kennedy – The New Four Seasons a fost un spectacol organizat de Diesel Events.

