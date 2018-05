Marșul moto “Respect în trafic” ajunge în 13 mai la Zalău

Motocicliştii şi pasionaţii de motoare din Sălaj sunt invitaţi să se alăture ediţiei din acest an (a VIII-a) a campaniei cunoscută sub numele „Respect în trafic”. Campania are ca scop principal reducerea accidentelor de circulație cărora le cad victime motocicliștii, dar și alte categorii de participanți la trafic.

Marşul moto – având traseu stabilit prin nord-vestul României şi estul Ungariei – se va desfăşura între 11 şi 13 mai după următorul program: 11 mai, plecare ora 9, traseu: Baia Mare – Sighetu Marmaţiei – Satu Mare – Valea lui Mihai – Debrecen – Fuzesgyarmat (cazare peste noapte); 12 mai, plecare ora 9, traseu: Fuzesgyarmat – Salonta – Oradea – Măguri Răcătău, Cluj (cazare peste noapte); 13 mai, plecare ora 11, traseu Măguri Răcătău – Cluj-Napoca – Zalău. Mai multe detalii se găsesc pe pagina de Facebook a evenimentului (Respect în trafic 2018).