Kygo, Diplo, Oliver Heldens şi Alesso vin în premieră pe scena unui festival din România, la UNTOLD. Lor li se alătura Armin Van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas &Like Mike, Steve Aoki şi The Prodigy!

SCENELE GALAXY ȘI ALCHEMY ÎI PRIMESC ÎN ACEST AN PE SOLOMUN, NINA KRAVIZ, LOCO DICE, ANDY C, DUB FX , PENDULUM ȘI WILKINSON

KYGO, dj-ul și producătorul norvegian va urca în vară pentru prima dată pe scena principală a festivalului UNTOLD. KYGO a primit pentru piesele „Firestone” și „Stole the show” discuri de aur și platină în 16 țări, fapt care l-a ajutat să devină artistul care a atins cel mai repede 1 miliard de ascultări pe Spotify. Cele mai cunoscute și mai vizionate emisiuni de televiziune din Statele Unite ale Americii: The Late Late Show cu James Corden, Good Morning America, The Tonight Show cu Jimmy Fallon și The Ellen DeGeneres Show l-au avut prezent în platouri pe KYGO, unul dintre cei mai buni DJ de muzică house ai lumii. Colaborările cu Ellie Goulding și Selena Gomez l-au propulsat în toate topurile internaționale de muzică pe primele locuri. În 2016 la Rio, KYGO a fost primul DJ invitat să performeze la ceremonia de închidere a jocurilor olimpice.

După ce la ediția din 2017 a stat pe scenă mai bine de 5 ore, ARMIN VAN BUUREN, regele răsăritului din Transilvania se întoarce pe scena principală a festivalului UNTOLD. Chiar și la câteva luni de la festival, cel mai așteptat artist de către fanii UNTOLD povestea încă lumii întregi despre experiența incredibilă trăita în România, la Cluj-Napoca.

AFROJACK, DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE și STEVE AOKI sunt deja cunoscuți ai publicului UNTOLD. De fiecare dată când ajung la Cluj-Napoca, unii dintre cei mai renumiți DJ ai lumii, spun că festivalul UNTOLD este pentru ei cel mai așteptat eveniment al anului.

DIPLO, ALESSO și OLIVER HELDENS sunt trei DJ care urcă pentru prima dată pe scena unui festival din România și se află printre preferințele fanilor UNTOLD. Diplo este co-fondator al trupei MAJOR LAZER și este cunoscut pentru numeroasele colaborări cu Skrillex , Justin Bieber, Gwen Stefani, Tinie Tempah, Madonna , Beyonce, Usher și Snoop Dog.

Alesso este un DJ suedez care a făcut parte din trio-ul Swedish House Mafia. Și el a lucrat cu numeroși artiști internaționali printre care David Guetta, Calvin Harris și Usher. „I wanna know” va răsuna în vară, live, pe mainstage-ul UNTOLD.

Trupa legendară THE PRODIGY vine în vară pentru prima dată la festivalul UNTOLD. Cu zeci de milioane de fani în întreaga lume trupa britanică le promite fanilor din România un show incredibil.

SOLOMUN, NINA KRAVIZ și LOCO DICE sunt primii artiști care urcă în line-up-ul scenei Galaxy. Iar ANDY C, DUB FX, FLUX PAVILION, MODESTEP, NOISIA DJ SET, PENDULUM DJ SET și WILKINSON DJ SET vor duce experiența muzicală de la scena Alchemy la un alt nivel.

Până în acest moment peste 30.000 de fani ai festivalului și-au achiziționat un abonament pentru cele patru zile. Începând de astăzi prețul abonamentelor crește la 549 de lei plus taxe și pot fi achiziționate de pe untold.com sau din rețelele partenerilor.

UNTOLD 2018 va avea loc în perioada 2-5 august la Cluj-Napoca.