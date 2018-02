Jazz la Centru: Lucian Ban & Alex Simu

Sala „Dialoguri europene” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj va găzdui luni, 12 februarie 2018, de la ora 19, un spectacol de jazz ce îi va avea ca protagoniști pe pianistul Lucian Ban și saxofonistul Alex Simu. O seară de jazz & improvizații inspirată și dedicată unuia dintre marii clarinetiști din jazz-ul modern – Jimmy Giuffre. Cei doi muzicieni de origine română vor sustine un concert cu piese de Jimmy Giuffre, compoziții orginiale inspirate de Jimmy Giuffre și improvizații libere. Unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni români de jazz, pianistul Lucian Ban şi-a câştigat renumele pe scena newyorkeză graţie unei serii de proiecte şi albume de primă mână, sound-ul pianului său aducându-i din partea criticil­or comparaţii cu Vladimir Horrowitz şi McCoy Tyner, Ban fiind considerat “unul din cei mai buni pianişti care s-au mutat la New York în ultima decadă” (Bruce Lee Gallanter). Împreună cu renumitul contrabasist american John Hebert, Lucian Ban a initiat și condus Octetul Enesco Re- Imagined dedicat reinterpretării lucrărilor celebrului compozitor George Enescu, un proiect ce s-a bucurat de o excelentă primire în presa internaţională, câștigând o serie de premii BEST OF 2010 fiind aplaudat pe marile scene ale lumii: London Jazz Festi- val/Royal Elizabeth Hall, Barcelona Jazz Festival, Jazz dOr din Strasbourg, Capitala Culturală Europeană de la Guimaraes, Portugalia şi altele. Consid­erat de cunoscutul ziar britanic The Guardian drept „un nume de urmărit / a name to watch” pianistul, compozitorul şi aranjorul Lucian Ban, originar din Cluj, activează la New York unde este liderul mai multor grupuri (Tuba Project, Elevation, Sam Newsome & Lucian Ban), toate implicând muzicieni de prim rang, recunoscuţi în întreaga lume. A editat 8 albume sub nume propriu pentru case de discuri americane şi europene iar în 2013 și-a făcut debutul pentru celebra casa de discuri ECM Records ( Keith Jarrett, Jan Garbarek, etc) cu „Transylvanian Concert”, album ce-i va aduce consacrarea internaţională.

Intrarea este liberă.