Grădina Botanică Jibou își așteaptă vizitatorii cu 40.000 de lalele și gratuități pentru iubitorii de literatură

Grădina Botanică Jibou își așteaptă vizitatorii, în această primăvară, cu circa 40.000 de lalele din 80 de soiuri, dar și cu intrarea gratuită, pe 23 aprilie, de Ziua mondială a cărții, pentru toți cei care au o carte la ei.

“Deja sunt înflorite soiurile timpurii de lalele, circa 30% din total, așa că vizitatorii care vor veni la noi în zilele de Paști vor avea ce vedea. În plus, avem și alte specii de primăvară, precum narcise sau zambile, care sunt înflorite. În total, am plantat circa 40.000 de bulbi de lalele, din 80 de soiuri diferite, multe dintre ele noi pentru Grădina Botanică. Avem specii deosebite, precum lalele negre, duble, tip bujor sau crenelate”, a declarat, pentru AGERPRES, Cosmin Sicora, directorul Centrului de Cercetări Biologice (CCB) Jibou, în subordinea căruia se află Grădina Botanică.

Sicora a subliniat că, în premieră națională, în acest an s-au plantat bulbi de lalele la adâncimi variate, pentru a înflori în perioade diferite de timp.

“Am vrut să oferim o diversitate cât mai mare de soiuri și lalele să fie prezente în cât mai multe zone ale grădinii. De asemenea, le-am plantat la adâncimi diferite, într-un sistem unic în România, din câte știu eu, astfel încât vor fi înflorite, pe rând, o perioadă mai mare de timp. Nu noi am inventat acest sistem, ci a fost preluat de la olandezi”, a adăugat reprezentantul CCB.

Conform acestuia, pornind de la citatul lui Ralph Waldo Emerson — “Natura și cărțile aparțin ochilor care le văd în profunzimea lor”, în data de 23 aprilie, de Ziua mondială a cărții, toți cei care vor trece pragul Grădinii Botanice Jibou cu o carte asupra lor nu vor mai achita biletul de intrare. Scopul acestui eveniment este să îi încurajeze pe oameni să citească în spații publice și astfel să devină ambasadori ai lecturii.

Grădina Botanică Jibou se întinde pe 30 de hectare și include un sector ornamental, grădina romană, rozarium, grădina japoneză, sector dendrologic, un complex de sere de 4.000 de metri pătrați, acvarii cu peste 40 de specii și varietăți de pești, galerie amazoniană cu cascade artificiale, plante tropicale și specii de papagali, precum și un parc zoologic cu cerbi, căprioare, porci mistreți și voliere cu păsări.

În curtea grădinii se află Castelul Wesselenyi, cea mai mare construcție în stil baroc din țară.

Alexandru Moldovan

