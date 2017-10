Motto: „Chiar şi zeilor le place o glumă bună”.

Platon (427 – 347 î.Hr.), filozof grec

Vineri, 27 octombrie 2017, la Şimleu Silvaniei, s-a desfăşurat a III-a ediţie a Festivalului Naţional de Umor „De la LEU la ŞIMLEU… cursul valutar al umorului!”, cel care a prins viaţă în urmă cu peste doi ani ( 22 octombrie 2015). De data aceasta, organizatorii – Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj şi Casa de Cultură Şimleu Silvaniei i-au spus frumoasei şi instructivei manifestaţii culturale, Festivalul de Umor „ŞIMLEU DE AUR. DE LA LEU LA ŞIMLEU”. Dacă în anul acesta cotaţia bancară a leului a scăzut, umorul, prin „Un ŞimLEU”, a devenit principala „valută”, apreciindu-se substanţial sub efectul evoluţiei protagoniştilor care au urcat pe scena Casei de Cultură a urbei de la poalele Măgurii Şimleului (o evoluţie invers proporţională!). Glumele, ironiile şi toate vorbele spirituale, relatate serios (!), au dat naştere veseliei, bunei dispoziţii, în rândul entuziaştilor spectatori. Acestea au fost alese cu pricepere, pentru că „o glumă proastă nu dovedeşte nimic” (Voltaire). Şi-apoi, vorba proverbului: în fiecare glumă este şi un sâmbure de adevăr… În acest context, Tudor Muşatescu zicea: „Umorul trebuie să fie satiric, iar ruda lui de sânge – satira – trebuie să aibă umor”. La fel, minirecitalurile din program au fost pe măsura aşteptărilor publicului şimleuan şi nu numai.

Din nou, în holul Casei de Cultură a fost amenajată o expoziţie de caricatură şi grafică satirică „Expo Ridendo”, iar maestrul Cristian Vecerdea – Criv (Cercul Militar Lugoj) a făcut multe portrete „la minut” dornicilor, aşa cum s-a întîmplat şi în anii trecuţi. De asemenea, au fost expuse cărţi de literatură umoristică (cu vânzare) scrise de: Cornel Udrea, Sorin Tănase, Gavril Moisa, dar şi „Monografia despre regretata actriţă Melania Ursu , semnată de Cornel Udrea. În aceeaşi notă, prof. univ.dr. Cristian Cheşuţ – prorector al Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca a organizat o expoziţie de design absurd, cu exponate ale studenţilor Master 1 Design, aflată, la Şimleu Silvaniei, în premieră naţională (şah cu toate piesele albe, rémi cu aceleaşi numere, medalia de aur pentru ultimul clasat etc.).

Sorin Tănase – artist umorist (Baia Mare) şi Cornel Udrea – prodigios scriitor (Cluj-Napoca) au „deschis” festivalul, fermecând întreaga asistenţă cu expozeele lor despre acest eveniment desfăşurat în Şimleu Silvaniei, unul plin de învăţăminte, purtându-i pe spectatori prin „meandrele” culturii româneşti, atât cu eleganţă, cât şi cu aluzii pertinente, în contextul actual al plaiurilor mioritice. În desele apariţii scenice, împreună sau alternativ, amândoi au făcut admirabile „portrete” tuturor interpreţilor, prezentându-i ca „seniori ai umorului românesc”, adevăraţi artişti în domeniul fiecăruia. De asemenea, amândoi au avut cuvinte frumoase, elogioase despre oraşul Şimleu Silvaniei şi despre locuitorii acestuia. În aplauzele spectatorilor, Sorin Tănase şi Cornel Udrea, cei doi coordonatori ai festivalului, au oferit câte un „tablou-caricatură” inginerului Cristian Bilţ – iniţiatorul acestui festival şi primarului Septimiu Cătălin Ţurcaş – susţinătorul fervent al organizării şi desfăşurării festivalului, realizate de maestrul Cristian Vecerdea-Criv. De fapt, atât Cristian Bilţ, cât şi Septimiu Cătălin Ţurcaş sunt consideraţi promotorii acestui festival de umor.

Diana şi Ioan Horvath Bugheşiu (Grupul „Clasic” din Baia Mare) au cântat Imnul oraşului Şimleu Silvaniei (versurile lui Cornel Udrea) şi, apoi, au încântat spectatorii cu melodiile „Imposibila întoarcere” şi „Luminaţi-vă la faţă”, aşa cum s-a întâmplat şi în ediţiile precedente.

În continuare, poetul-epigramist Gavril Moisa (Cluj-Napoca) a stârnit mult haz în rândul publicului cu epigramele sale, aşa cum s-a petrecut şi în cele două ediţii anterioare. Din nou, tenorul Marian Buzilă (Satu Mare) a impresionat asistenţa cu „La Donna è mobile” (celebra arie din opera Rigoletto, a compozitorului italian Giuseppe Verdi), având şi o prestaţie agreabilă cu melodiile de muzică populară din repertoriul personal („Dragu’ mi-i neamu’ meu” şi „Acela-i fecior de frunte”).

Prin evoluţia lor scenică, într-o excursie cu itinerar naţional şi european şi ipostaze diverse, artiştii Vasile Muraru şi Valentina Fătu au delectat, pur şi simplu, spectatorii, fiind aplaudaţi îndelung. Aşa s-a întâmplat şi cu îndrăgitul artist Jean Paler, cel care, prin tematica aleasă, a căutat şi a reuşit să satirizeze multe zile pe care le traversează naţiunea română.

Cu aplauze impetuoase a fost primit Grupul „Vouă”, cel care a împlinit 35 de ani de existenţă. Acesta a fost înfiinţat în primăvara anului 1982, în perimetrul Institutului Politehnic Bucureşti, având mai multe denumiri de-a lungul timpului (trupă, cenaclu, grup, companie teatrală) şi mai multe „formule” de alcătuire. Totuşi, mentorul a rămas acelaşi, Adrian Fetecău, precum şi deviza „Vouă vă dăruim totul!”. La acest festival, alături de Adrian Fetăcău s-au aflat: Dan Caramihai, Ovidiu Mihăilescu, Jean Lemne, Andrei Necula, Florin Nan şi Vlad Tudor Jipa. Evoluţia lor scenică a fost una de excepţie, fiindcă spectacolul „Reţeta de râs” a cuprins: scenete umoristice, parodii muzicale şi cântece, iar spectatorii s-au amuzat copios.

Ediţia din acest an a festivalului s-a încheiat cu un moment înălţător, când admirabilii artişti (pe scenă) şi generosul public spectator (în picioare) au cântat, împreună, piese din repertoriul Grupului „Phöenix”: Mugur de fluier; Fie să renască! şi Andrii Popa.

În final, la solicitarea mea, domnul Sorin Tănase mi-a declarat: „Ideea este clară şi ne bucură pe toţi faptul că am reuşit să punem bazele acestui festival. Iată, suntem la a III-a ediţie şi consider că ne-am atins scopul. De-acuma, este un eveniment de tradiţie, mulţi oameni au înţeles despre ce este vorba şi, uite, au venit în număr mare la spectacol. Da, a fost o reuşită, lucru pentru care le-am mulţumit domnilor Cristian Bilţ şi Septimiu Cătălin Ţurcaş. Organizăm cu drag acest festival pentru Şimleu Silvaniei, pentru locuitorii lui, şi nu numai. Încercăm să ţinem ştacheta sus pentru umor, atât prin statornicia unor artişti, cât şi prin invitaţia altora, actori de marcă ai culturii române. Urez ani mulţi Festivalului de Umor de la Şimleu Silvaniei!”.

Prof. Marin Ştefan