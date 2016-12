ELECTRIC CASTLE 2017: Tastați Alt, apoi J pentru ∆ Magazin Salajean

Cine vine la Electric Castle 2017? Primele răspunsuri îi includ pe artistul care i-a inspirat pe Kanye West și John Legend, pe cel mai tânăr câștigător al campionatul mondial al DJ-ilor și viitoarea trupă indie preferată a tuturor celor care vor fi prezenți în festival

Electric Castle este primul festival în România care oferă fanilor posibilitatea de a-și plăti bilete în rate

CLUJ NAPOCA, 8 DEC.

alt-J, Moderat, Nero, Noisia, Architects – primele confirmări de artiști pentru Electric Castle (EC) 2017 indică o ediție nr. 5 destinată unei călătorii muzicale complexe din care nimeni nu va ieși dezamăgit. O nouă tranșă de bilete a fost pusă, de astăzi, în vânzare, EC fiind primul festival din țară care permite achiziționarea abonamentelor și opțiunilor de camping în rate.

E greu să găsești o trupă atât de tânără cu o listă de fani atât de plină de celebrități. De la Aaron Paul la Ellie Goulding, foarte multe vedete și-au declarat public admirația pentru alt-J în ultimii ani. La fel de greu e să găsești o trupă atât de tânără care să aibă deja în palmares un Mercury Prize, obținut în 2012, anul în care debutau cu albumul “An Awesome Wave”, ce avea să le aducă și trei nominalizări la Brit Awards. Fanii Electric Castle vor asculta în premieră în România un mix unic de indie și rock progresiv și se vor recunoaște după semnul ∆, pe care trupa și l-a ales ca simbol și de la care îi vine numele – combinația de taste alt-J este cel mai simplu mod de a scrie acest semn pe un Mac.

Unul dintre cele mai creative proiecte de pe scena dance din ultimii ani, Moderat îi aduce împreună pe trei dintre cei mai talentați artiști germani ai momentului, Modeselektor (Gernot Bronsert și Sebastian Szary) și Apparat (Sascha Ring). Moderat și-au lansat în 2016 ultimul album, și sunt în plin turneu mondial, cu concerte programate din Mexic până în Ucraina. Apreciați de lumea muzicală pentru calitatea muzicii pe care o produc, îi veți regăsi invitați în evenimente din cele mai diverse, de la festivalul de jazz de la Montreux până la show-uri live la BBC Radio.

Premiați cu Grammy, britanicii de la Nero ajung la EC2017 în cea mai bună formulă a lor, alături de Alana Watson, după ce în ultimii doi ani au făcut tranziția de la DJ la electronic live band. Li se alătură pe afiș Noisia, una dintre cele mai cerute trupe în clasamentele făcute de fanii EC. Numiți, adeseori, “regii Drum and Bass”, Noisia au fost curtați de-a lungul timpului de toate marile case de producție. Când nu sunt ocupați să lucreze cu Skrillex sau Robbie Williams, Noisia colaborează cu Foreign Beggars, cu care formează super-grupul “I Am Legion”. În iulie, publicul român va avea șansă să vadă „Noisia at its best” pentru că vor aduce la EC 2017 cel mai bun show pe care l-au făcut vreodata: „Outer Edges”, un concept performance lansat anul acesta pe care criticii l-au numit „echivalentul unui film de Kubrick transpus în muzică D&B”.

Unele dintre cele mai apreciate show-uri ale ediției de anul trecut a festivalului au fost date de trupe metal. În 2017, cei de la Architects, au avut recenzii extraordinare si o ascensiune fulminantă în ultimele luni si sunt unul dintre cele mai așteptate nume de către fanii genului. Trupa vine la Electric Castle în plin turneu de promovare al ultimului lor album “All Gods Have Abandoned Us”.

Canadianul A-Track devenea, la 15 ani, cel mai tânăr câștigător al campionatului mondial al DJ-ilor (DMC World DJ Championship), pe care ulterior l-a mai câștigat încă de 4 ori. Artistul invitat la EC 2017 se poate lăuda că i-a inspirat pe John Legend și Kanye West, pentru care a și devenit DJ-ul oficial, cel care îi însoțește în turnee și le mixează piesele în studio. A-Track a dezvoltat propriul lui sistem de scratching, preluat ulterior și de alte nume mari, construindu-și reputația de legendă vie și de artist al cărui show nu trebuie ratat.

I se mai spune “mașina de house germană” și a fost votat 4 ani consecutiv ca cel mai bun DJ de către cititorii Resident Advisor’s: Dixon. În același stil, DJ Sneak și Âme Live deschid o serie de artiști foarte interesantă pentru cei care iubesc acest gen. Alți artiști confirmați sunt Soom T, o revelație a scenei dub reggae, cunoscută pentru colaborările cu Asian Dub Foundation sau The Orb, DJ-ul londonez Metrik și Etherwood, ambii parte a Hospital Records, dar și Crazy P Soundsystem.

Programat pentru 12-16 iulie 2017, miercuri fiind ziua zero, Electric Castle ajunge la ediția a 5-a să acopere o suprafață de 220.000 de metri pătrați. Festivalul va avea 7 scene, din care două acoperite, toate pregătite pentru cei 130.000 de participanți estimați anul viitor. Bilete se pun de astăzi în vânzare și vor putea fi cumpărate la prețul de 319 lei până în 21 decembrie.

În premieră pentru un eveniment din România, Electric Castle oferă posibilitatea fanilor care își cumpără bilete sau opțiuni de camping până în 21 decembrie să plătească prețul final în 6 rate lunare. Detalii despre bilete puteți găsi pe https://electriccastle.com/tickets-info.

