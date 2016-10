DON DIABLO VINE PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA, LA OVERNIGHT! Magazin Salajean

DON DIABLO completează line-up-ul OVERNIGHT alături de FEDDE LE GRAND şi TUJAMO. DON DIABLO vine pentru prima dată în România la OVERNIGHT, cel mai nou concept de entertainment din Transilvania, un eveniment marca UNTOLD în colaborare cu TIMAF. În 21 octombrie, la Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă, de la ora 21.00 îi puteţi vedea şi asculta live pe trei dintre cei mai îndrăgiţi DJ mondiali, DON DIABLO, FEDDE LE GRAND şi TUJAMO.

DON DIABLO este un producător si DJ olandez de 36 de ani. A avut numeroase colaborări cu artişti precum Tiesto, Kelis , Diplo şi a remixat piesele unor trupe precum The Chemical Brothers, Gorillaz, Mika şi Bastille. Pe lângă activitatea lui muzicală, DON DIABLO sau pe numele său real Don Pepijn Schipper are şi o preocupare intensă pentru acţiunile caritabile. DON DIABLO a fost primul ambasador Dance4Life, o campanie susţinută de Naţiunile Unite împotriva SIDA şi HIV. În urmă cu doi ani, dj-ul olandez s-a implicat şi în producerea unor brăţări. Veniturile provenite din vânzările lor au fost donate spre o campanie care luptă împotriva cancerului.

FEDDE LE GRAND şi TUJAMO au fost prezenţi şi la primele două ediţii ale festivalului UNTOLD. Cei trei DJ sunt însă mereu headlineri şi pe scenele festivalurilor Tomorrowland, Sziget, Ultra şi Exit. FEDDE LE GRAND, TUJAMO şi DON DIABLO se află în top 100 DJ MAG, cea mai prestigioasă publicaţie în domeniu care alcătuieşte în fiecare an topul mondial a celor mai apreciaţi DJ.

Începând de astăzi, 11 octombrie 2016, costul biletelor va fi de 90 de RON + taxe până în ziua evenimentului şi sunt disponibile pe www.in-town.ro, la sediul OMNIPASS de pe strada Avram Iancu, nr 27 din Cluj-Napoca plus în locaţiile partenerilor menţionate pe www.timaf.com. Cine se lasă pe ultima sută de metri, adică ziua concertului, va plăti 100 de RON pentru un bilet.

OVERNIGHT este un eveniment organizat în cadrul TIMAF (Transylvania International Music and Arts Festival) in parteneriat cu UNTOLD.

TiMAF, cel mai complex festival de cultură din Transilvania, a ajuns la cea de-a VI-a ediţie. TiMAF reprezintă un program integrat care prezintă un concept unic în România, care aduce la un loc toate artele, inclusiv arte de graniţă, având în program activități din domenii precum: arte plastice, artele spectacolului, arte decorative, arte stradale, literatură, creație și meșteșugărit, design vestimentar şi design de interior. La ediţia din acest an, în cele 18 zile de festival vor avea loc peste 20 de evenimente culturale cum ar fi: spectacole de teatru, concerte de muzică, stand up comedy, ateliere educaţionale şi expoziţii. Mai multe informatii găsiţi pe www.timaf.com.

