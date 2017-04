Cum sa iti aranjezi mobila in propriul tau dormitor Magazin Salajean

Aranjarea mobilierului este o adevarata arta si una dintre cele mai importante parti ale designului de interior. Oricine poate avea un dormitor modern, cu doar putina gandire si imaginatie. Aceasta este cea mai distractiva parte, incercarea de a gasi solutii de a-ti decora camera. Este extrem de simplu sa te inspiri, atunci cand exista atatea site-uri dedicate acestei arte. In plus, uneori nici nu mai este nevoie sa pleci in cautare de piese de mobilier, pentru ca poti comanda mobilierul online.

Dormitoarele mici sunt uneori o provocare, dar nimic nu este imposibil cu un pic de imaginatie. Citeste mai departe pentru a afla cum sa iti creezi dormitorul modern, cu adevarat pe placul tau.

Foloseste doar mobilier necesar: inainte de a incepe sa iei decizii asupra mobilierului, incearca sa folosesti piesele care sunt cu adevarat necesare pentru camera ta. Acest lucru este deosebit de important, in special pentru apartamentele mici, atunci cand nu exista indeajuns spatiu. Folosind mai putine piese de mobilier, aspectul camerei va fi unul cu mult mai spatios. In cazul in care camera este foarte mica, puteti folosi dulapuri inalte si inguste pentru a maximiza spatiul de depozitare. Nu cumparati mobilier nou, pana cand nu aranjati piesele pe care le aveti deja in dormitor. In acest fel, veti sti exact mobilierul de care aveti nevoie, impreuna cu dimensiunile si stilul pe care il cautati. Incercati sa desenati o schita: este o idee foarte buna sa experimentati cu diferite aranjamente pe hartie, inainte sa incepeti sa impingeti mobilierul prin camera. In acest fel, puteti elimina unele optiuni care nu vor funtiona si veti exclude zgarierea podelei, sau peretilor. Daca nu aveti un spirit de artist, puteti gasi aplicatii care va ajuta sa creati schite 3D. Dupa ce ati pus jos creionul si hartia, incepeti aranjarea, dar incepeti intotdeauna cu patul. In mod traditional, Paturile sunt plasate pe peretele opus usii. In cazul dormitoarelor mici, puteti trece peste “regula” aceasta. Nu uita de decoratiuni: decoratiunile sunt acele elemente care nu pot lipsi dintr-o camera. Ele sunt sarea si piperul. Puteti exeperimenta cu o varietate de stiluri, in functie de gusturile pe care le aveti.

Comentarii

comments