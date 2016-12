Cum publicam anunturi in ziare nationale? Magazin Salajean

Publicarea de anunturi in ziare nationale se face destul de simplu prin intermediul platformei www.ziare-nationale.ro.

Nu trebuie decat sa accesezi websiteul, iar acolo o sa gasesti o lista cu ziare: Adevarul, Anuntul Telefonic, Bursa, Capital, Click, Curentul, Curierul National, Evenimentul Zilei, Jurnalul National, Monitorul Oficial, Libertatea, National, Puterea, Romania Libera, Ziarul Financiar, plus multe alte ziare locale din toate judetele tarii.

Alegi ziarul dorit, iar apoi publicati anuntul prin intermediul platformei, urmand pasii indicati de aceasta. Automat, sistemul iti va calcula costul si iti va genera o factura proforma, pe care o puteti achita prin Banca, Card, SMS, Posta, Trezorerie sau Transfer Bancar.

Anunturi ziare nationale se pot publica in doar 24 de ore, iar ziarul il vei gasi la chioschiurile de ziare din intreaga tara.

De asemenea, va oferim posibilitatea publicarii de anunturi pierderi , concursuri, licitatii, concesiuni, licente ARNSC, licente ANRE, Adunari Generale, Anunturi Fonduri Europene si multe altele.

Ne puteti contacta la telefoanele: 0721.08.08.10, 0768.44.11.33 sau email: office@ziare-nationale.ro

