Cum imi transport cainele in Anglia?

Transportarea animalelor vii in sau din strainatate a devenit o preocupare destul de interesanta pentru romanii care doresc sa isi transporte cainele sau pisica dintr-o tara in alta.

Aceasta procedura poate fi efectuata atat pe drumurile publice, cu ajutorul unei autoutilitare dotate cu toate functiile necesare, cat si pe calea aerului, asa cum vedem si pe www.transportcaini.ro. Cea din urma metoda este posibila inca din anul 1930, cand animalele au inceput sa fie transportate cu ajutorul avionului. In zilele noastre, confortul si siguranta acestora sunt asigurate pe toata perioada desfasurarii calatoriei, atat pe cale aeriana, cat si terestra.

Atunci cand calatoreste pe cale aeriana, firma care se ocupa de transport trebuie sa respecte un regulament al transportului animalelor vii dintr-o tara in alta. Aceasta instanta superioara, ce controleaza atent activitatea, isi doreste sa stabileasca daca animalele ajung in conditii bune le destinatie si daca pe perioada calatoriei le-a fost sau nu asigurat tot confortul.

Ce trebuie sa indeplineasca animalul pentru a fi apt de calatoria cu avionul?

Cu doua ore inainte de imbarcare, acesta trebuie sa fie hranit cu hrana usoara si in niciun caz nu trebuie sa fie tranchilizat pe durata desfasurarii calatoriei. Cainele trebuie sa fie obisnuit din timp cu cusca in care va fi transportat, astfel ca este indicat sa il mai lasati in ea din cand in cand, pentru a nu avea un soc in momentul in care o vede pentru prima data. Inainte de a se imbarca in avion, este indicat ca animalutul sa faca o plimbare.

Ce animale nu pot fi transportate cu avionul?

In primul rand, este ideal sa treaca de o anumita varsta pentru ca animalul sa poata calatori cu avionul. Daca varsta lui este prea mica pentru a putea zbura este indicat ca acesta sa vina insotit de o adeverinta din partea medicului veterinar, care atesta faptul ca animalul este apt pentru a zbura. De asemenea, nici femelele in calduri, dar nici cele care alapteaza nu este bine sa mearga cu avionul.

Care sunt conditiile de transport?

Animalul trebuie sa fie insotit de un pasaport, care sa contina date esentiale in legatura cu starea lui de sanatate, dar si viza, care il declara apt pentru calatorie. Acel pasaport trebuie sa contina de asemenea, data implantarii sau a citirii microcipului, cea a vaccinarii antirabice, dar si parafa care atesta ca acesta a fost deparazitat cu maxim 24 de ore inainte de a fi transportat.

Ce presupune transportul cu autoutilitara?

In cazul in care optati pentru transport caini Anglia, trebuie sa stiti ca masinile sunt dotate cu sisteme performante, intre care se numara Webasto – sistem de incalzire care mentine o temperatura optima, chiar si atunci cand motorul este oprit, dar si un sistem de iluminare artificiala, care sa induca ideea de noapte sau de zi.

Autovehiculele performante sunt dotate cu sisteme proprii de GPS si au si conexiune la internet. Tot traseul calatoriei poate fi urmarit in direct de proprietarul animalului care, accesand un link, poate afla in orice moment locatia si starea cainelui.

Indiferent de metoda pentru care optati, nu uitati sa alegeti ce este mai bun pentru animalul dumneavoastra si sa ii asigurati tot confortul si siguranta de care are nevoie.

