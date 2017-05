Copiii au luat cu asalt Parcul Central la “1 Iunie ca-n povești”, evenimentul organizat de Primăria Zalău

Primăria Municipiului Zalău a organizat marți, a VI-a ediție a evenimentului “1 Iunie ca-n povești”, în Parcul Municipal Central, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Muzica, dansul și voia bună au colorat ziua și au făcut ca acțiunea să înregisteze un real succes în rândul micilor sărbătoriți. La acțiunile desfășurate pe aleile din Parcul Central, elevi ai Liceului de Artă “Ioan Sima” au realizat cele mai ingenioase picturi pe față, copiilor prezenți. Clubul de pictură “ZalăuArt” a pus la dispoziție celor prezenți materiale, urmând ca cei mici să folosescă pensulele și acuarelele pentru a realiza cele mai frumoase tablouri, iar mascotele Mickey, Minnie și Olaf au dansat și au animat atmosfera prin prezența lor. Angajați din cadrul Primăriei Municipiului Zalău și de la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică au interacționat cu copiii, invitându-i să deseneze pe asfalt și să joace șotron, “rațele și vânătorii”, au dansat, au făcut baloane de săpun și au “inspecționat” împreună echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Porolissum”, Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj și ale Poliției Municipiului Zalău.

La spactacolul care a avut loc în amfiteatrul din Parcul Central a fost prezentă Fanfara Liceului de Artă “Ioan Sima”, sub coordonarea de domnilor profesori Popovici Emil, Tăut Daniel și Câmpean Paul. Trupa Belissima Juniori, Trupele de dans hip hop “Beat Hunters Juniori”, “Beat Hunters” și “Beat Hunters League”, sub coregrafia Ella Cozma. De la Clubul Sportiv Alegria, ne-au încântat trupele “Licuricii”, “Pinky Star Alegria”, “Shiny Stars” și “Alegria”, coregraf Roxana Câmpean. De asemenea, am admirat balerinele formației de dans “Arabesque”, coregraf Mirela Pop. Echipele “Terra” de cadete și “Terra” junioare coordonate de George Nicola au impresionat prin talent și acrobații.

Momente musicale au fost susținute de Cristina Morar, profesor coordonator Ioan Mureșan, Trupa Liceului de Artă “Ioan Sima” – elevii Denisa Drule, Diana Beșe, Ionuț Chiș, Radu Herțe și solista Adnana Gușă. În cadrul spectacolului, un moment special a fost asigurat de magicianul Ștefan, care a încântat publicul cu numerele lui magice. Casa Municipală de Cultură Zalău a contribuit, de asemenea, la crearea unei atmosfere de sărbătoare, prin două reprezentații de teatru pentru copii, care au avut loc în amfiteatrul din Parcul Central, “Întâmplări în Insula Dorințelor”.