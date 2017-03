Concert de excepţie la Centrul de Cultură Andreea Vilcovschi

Sala “Dialoguri europene” a Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj a fost arhiplină vineri, 10 martie, când a găzduit primul concert din seria “Jazz la Centru!”

Publicul zălăuan a savurat colecţia de cântece interpretate şi compuse de solista Ana-Cristina Leonte şi pianistul Mircea Tiberian. Proiectul acestora, intitulat “It`s not over yet” a fost prezentat la Budapesta, Viena şi Bucureşti, şi va constitui subtanţa muzicală pentru un nou album în duet.

Pianist şi compozitor de jazz, Mircea Tiberian are peste 20 de albume, în prezent fiind conferenţiar la Universitea Naţională de Muzică Bucureşti, unde coordonează sectia de jazz/pop. În cei 40 de ani de carieră, a cântat alături de mari muzicieni de jazz. În ceea ce o priveşte pe Ana-Cristina Leonte, aceasta este considerată una dintre cele mai bune voci feminine ale noii generaţii, fiind laureată în 2015 cu titlul de “Cel Mai Bun Vocalist la Festivalul Internațional Johnny Răducanu”.

“Jazz la Centru!” va continua cu alte concerte de excepţie, susţinute de nume de referinţă ale jazz-ului românesc şi nu numai.

