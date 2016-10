Comunicat de presa Magazin Salajean

19.10.2016, Bucuresti

“Different City – Smart City” reuneste 40 de speakeri romani si straini, specialisti in dezvoltarea si implementarea solutiilor de administrare inteligenta a oraselor

Conferinta si Expozitia Internationala Different City – Smart City se bucura de participarea a 40 de speakeri romani si straini, specialisti in dezvoltarea si implementarea de solutii pentru administrarea inteligenta a oraselor. Evenimentul, structurat pe 2 zile, 3 si 4 noiembrie a.c., cuprinde 6 sesiuni in care vor fi abordate si dezbatute cele mai actuale provocari in procesul de transformare si urbanizare a oraselor. Companiile furnizoare de solutii de smart city, impreuna cu companii de utilitati, mediul academic si autoritatile publice locale vor cauta sa identifice impreuna cele mai bune solutii pentru a permite dezvoltarea facila a mediului de afaceri si pentru a oferi cele mai bune condiţii de trai cetatenilor.

Agenda conferintei a fost actualizata continuu, insumand in momentul de fata in jur de 40 speakeri si 40 de teme diverse care integreaza conceptul de oras inteligent sub parametrii cheie care-l definesc: transport & mobilitate, energie, cladiri, infrastructura, ICT, securitate, guvernare inteligenta.

La ceremonia de deschidere a Conferintei si Expozitiei vor lua cuvantul doamna Stella Ronner-Grubačić, Ambasador al Olandei in Romania, domnul Robert Negoita, primar al Sectorului 3, precum si 4 Keynote Speakeri, experti in domeniul smart city, din diverse tari: Olanda, Grecia si Italia.

Alaturi de reprezentantii primariilor locale: Bucuresti, Alba Iulia, Piatra Neamt, etc., s-au alaturat evenimentului si reprezentanti ai municipalitatilor din: Olanda, Cipru, Portugalia si Grecia, care vor expune proiecte de smart city implementate in alte tari europene.

“Organizam acest eveniment in urma identificarii unei nevoi din ce in ce mai evidente de dezvoltare inteligenta a oraselor in care traim si de aducere in dezbatere publica a provocarilor viitorului. Ne-am bucurat sa constatam ca exista o preocupare reala si imediata atat din partea institutiilor publice, a administratiei centrale cat si a companiilor private, pentru modernizarea oraselor si a administrarii intelegente a acestora in folosul cetatenilor lor. Beneficiem de sprijiunul Ambasadei Olandei care va veni la eveniment cu exemple despre cum functioneaza cel mai dezvoltat oras european din acest punct de vedere, Amsterdam, dar vom oferi si alte solutii implementate de alte orase europene sau din Romania. Avem resurse extraordinare aici, la noi in tara, pentru ca si orasele noastre sa devina inteligente si usor de administrat, contribuind la dezvoltarea companiilor romanesti, a economiei in general si nu in ultimul rand, orasele sa devina mai prietenoase cu cetatenii sai si cu turistii pe are dorim sa ii atragem”, a declarat Marius Hanganu, presedintele Different Angle Cluster, organizatorul evenimentului.

Pentru companiile interesate sa participe, Conferinta Different City – Smart City reprezinta o excelenta oportunitate pentru prezentarea sau expunerea de produse si servicii de smart city, stabilirea de contacte cu diferite comunitati prezente la eveniment, dar si pentru identificarea de noi oportunitati de afaceri prin intermediul evenimentului de networking.

Evenimentul este organizat de Different Angle Cluster , sub auspiciile Ambasadei Olandei in Romania si a Primariei Sectorului 3 Bucuresti , in colaborare cu Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Academia de Studii Economice Bucuresti.

Different City- Smart City se bucura de sprijinul urmatorilor parteneri: Gold Sponsor: Telekom Romania, Silver Sponsors: Apa Nova Bucuresti si Philips Romania, Sponsori: PwC, Next Capital, Power Net Consulting, Tremend, Gemini Solutions, eSolutions.

