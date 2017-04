Ceasul feminin – la granita dintre bratara din piele si cea realizata din metal Magazin Salajean

In scenariul cotidian, dupa ce intreaga tinuta este finisata din cap pana in picioare, dupa ce outfit-ul a prins contur, iar parul este aranjat intr-o maniera imaculata, grija accesoriului perfect este singura care ridica intrebari femeii moderne. Iar, de cele mai multe ori, ceasul este subiectul principal.

“Sa port un ceas cu o curea din piele sau din metal?”. Daca aceasta intrebare vi se pare familiara, atunci ar trebui sa aflati faptul ca sunt multe femei care se confrunta cu aceasta dilema in momentul selectiei. Bineinteles, vorbim despre situatia in care purtatoarea are in a sa colectie cel putin un ceas cu bratara metalica si unul cu bratara confectionata din piele naturala. Daca intampinati adesea aceasta problema, asta nu inseamna ca spiritul vostru estetic a avut de suferit, nedumerirea traducandu-se mai degraba printr-o dorinta apriga de a fi in ton cu moda.

Caci, asa cum bine stiti, construirea unei tinute perfecte reprezinta idealul fiecarei femei contemporane. Ne-am propus sa va raspundem la aceasta intrebare, iar in randurile ce urmeaza va vom oferi cateva sugestii de purtare a ceasurilor.

Bratara din piele, un accesoriu cu personalitate

Bratara din piele a unui ceas de dama spune intotdeauna o poveste. Poate fi una care isi gaseste originile in epoca vintage, ori o bratara care este 100% contemporana. Aspectul bratarii poate varia in functie de nuanta portiunii de piele, dar si de stilul acesteia. Pielea naturala emana eleganta si rafinament, fiind de dorit in cadrul tinutelor business.

Pe de alta parte, daca aveti in visteria proprie un ceas cu bratara din piele intoarsa, atunci regulile de buna purtare va indeamna sa il includeti intr-o tinuta cu influente hippie sau boho, alaturi de o pereche de botine, niste jeansi prespalati si un rucsac cu franjuri. Asadar, am stabilit faptul ca bratara din piele este versatila, un ceas cu un astfel de suport putand fi inclus intr-un look casual sau intr-unul formal.

Exista numeroase alte avantaje pentru a intra in posesia unui ceas de mana la un pret bun, decorat cu o bratara din piele. In primul rand, posibilitatea de a inlocui cureaua la o anumita perioada de timp, dar si lipsa portiunii metalice. De asemenea, el este dedicat femeilor care nu se inteleg prea bine cu otelul inoxidabil.

Bratara din metal, un accesoriu practic si stilat

Ceasul care poseda o bratara metalica nu o sa treaca neobservat, indiferent daca bratara acompaniaza un cadran de 38 sau de 50 de mm. Ea este alcatuita din mai multe segmente si poate fi ajustata in functie de diametrul incheieturii, dar si de stilul pe care il abordati in ziua respectiva.

Pentru o tinuta office, bratara din metal trebuie sa aiba o constructie cat mai minimalista, exemple elocvente fiind ceasuriel din colectiile Fossil, Casio sau Michael Kors. Pentru cele elegante, atentia femeilor poate migra spre Guess, DKNY si Esprit, unele modele fiind construite din sfere metalice sau din portiuni rectangulare. Ramane la alegerea voastra daca investiti intr-un model care poseda cristale, diamante sau alte pietre pretioase, ori daca mizati pe simplitate si traditionalism.

Daca nu aveti in colectia proprie ceasuri cu astfel de bratari, nu va sfiiti sa purtati modelele cu bratari din cauciuc sau pe cele care au suport din PVC. Incluse in tinutele sport sau casual – chic, ele vor produce un efect vizual memorabil.

