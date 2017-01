Bekid.ro, magazinul online cu produse pentru copii care iti pune la dispozitie cea mai diversificata gama de masinute electrice pentru copii Magazin Salajean

Indiferent de sezon, cei mici cauta sa se joace in moduri care mai de care mai constructive si mai distractive pentru ei. Cu toate ca bicicleta este unul dintre cele mai indragite obiecte de catre cei mici, masinutele electrice devin incet dar sigur un strict indispensabil pentru majoritatea copiilor pasionati de masinute. Aceste “mici distractii” le permit celor mici sa-si petreaca timpul liber intr-un mod complet diferit si care ii ajuta simultan sa isi coordoneze mult mai bine simturile.

Masinutele electrice pentru copii se regasesc astazi intr-o diversitate atat de mare incat alegerea acestora a devenit in ultimii ani o adevarata provocare atat pentru parinti, cat si pentru cei mici. Bekid.ro, cel mai important magazin online cu produse pentru copii pune astazi la dispozitia celor mici o gama variata de masinute electrice care le ofera un plus de siguranta si confort atunci cand se deplaseaza cu acestea.

In aceasta perioada, la Bekid regasesti numeroase promotii la intreaga gama de masinute electrice, unul dintre cele mai populare modele la ora actuala fiind Masinuta electrica Chipolino Audi RS05 black. Acest model de masinuta electrica este cea mai potrivita alegere pe care o puteti face pentru prichindelul dumneavoastra, mai ales in conditiile in care are o afinitate pentru masini. Avantajul major insa este dat de faptul ca masinuta este realizata exclusiv din materiale de calitate, precum si datorita faptului ca dispune de un design modern si atragator care vor reusi cu siguranta sa atraga privirile celor din jur. Totodata, masinuta dispune de o telecomanda cu 4 functii (inainten inapoi, stanga, dreapta), da poate fi manevrata si manual, cand copilul conduce singur cu ajutorul pedalei de acceleratie si al volanului. Bateria de 12V, 7AH face ca vehicolul sa inainteze cu doua trepte de viteza cuprinse intre 3 si 4,5 km/h. Acest model deosebit de masinuta electrica poate fi achizitionat la pretul de 977 de lei prin intermediul magazinului Bekid.

