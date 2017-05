Bani pentru 20 de proiecte educative şi sportive Andreea Vilcovschi

20 de proiecte ce vizează organizarea de tabere pentru copii şi tineri, competiţii sportive ori festivaluri populare vor beneficia de sprijin financiar de la bugetul judeţului. Consiliul Judeţean Sălaj a pus la bătaie în acest an 300.000 de lei pentru a susţine activităţi sportive, recreative şi pentru tineret organizate de asociaţii ori fundaţii fără scop patrimonial, fiecarea beneficiari putând primi cel mult 5.000 de lei.

Au fost depuse 31 de proiecte, însă doar 20 dintre ele au fost declarate eligibile, acestea urmând să primească aproape 100.000 de lei. Este vorba despre: Parohia Reformată Camăr – “Educarea tinerilor în limba engleză şi conferinţă religioasă pentru tineri creştini”; Fundaţia Culturală Pro Camăr – “Alungă plictiseala”; Asociaţia “Fiii satului Peceiu” – “Împreună pentru noi, împreună pentru Peceiu – Recreere prin cultură, transmiterea tradiţiilor, obiceiuri culinare şi sportul minţii”; Parohia Reformată Lompirt – “Tabără creştină de dezvoltare a personalităţii”; Asociaţia Pro-Com Şamşud – Cupa de fotbal “Szent Istvan”; Parohia Reformată Zalău Dumbrava – Tabăra pentru copii “Eu sunt calea, adevărul şi viaţa”; Parohia Reformată Zalău Brădet – “Tabără creştină pentru tineret”; Asociaţia Club Sportiv Silvania Sport – “Organizarea de competiţii a voleiului de plajă”; Protopopiatul Reformat Şimleu Silvaniei – “Tabără creştină pentru tineri”; Asociaţia Karaszfanband – “Tabără de tineret pentru muzicieni de fanfară”; CS Protenis Şimleu Silvaniei – “Stimularea tinerei generaţii pentru practicarea sportului”; AS Petofi Sandor – “Weekendul sportului în Crasna”; AS Club Sportiv Crasna – “Promovarea sportului în comuna Crasna”; AS Petofi Sandor – “Festival de dansuri populare”; Parohia Reformată Crasna – “Săptămâna Bibliei pentru tineretul din Crasna”; Parohia Reformată Deja – “Cunoaşterea naturii şi a omului creat de Dumnezeu”; Biserica Creştină Baptistă Maghiară – “Tabără de vară pentru copii din Sălaj”; Parohia Ortodoxă Moiad – “Sfântul meu ocrotitor şi peştişorul de aur”; Asociaţia Pro Archid – “A XIV-a tabără de tineret pentru diaspora de la Padis” şi Parohia Reformată Archid – “Comemorarea a 500 de ani de la Reformaţie”.

Celorlalte 11 le-a fost refuzat sprijinul financiar, fie pentru că le lipseau documente, fie pentru că documentaţia a fost depusă după termenul limită precizat în anunţul de participare.

