“Vânătoare de fluturi”, expoziţia unei prietenii

Expoziţia “Vânătoare de fluturi”, concepută sub forma unui dialog plastic între artiştii plastici Gheorghe Ilea şi Andor Komives, a fost vernisată joi, 9 noimebrie, la galeria Centrului de Cultură şi Artă Sălaj din Zalău.

Manifestarea stă sub semnul prieteniei prin artă care-i leagă pe cei doi de 45 de ani, de pe vremea când s-au întâlnit la Liceul de Artă din Cluj, ca elevi în clasa a V-a. “În preajma vacanţei de vară din clasa a VI-a, împreună cu Komi, ne-am gândit să mergem în pădure. Ziua eram ocupaţi cu şcoala, aşa că ne-a rămas noaptea, iar ca să primim un 10 la biologie, am zis să prindem fluturi, fluturi de noapte. N-am văzut niciun fluture. După 45 de ani, expunem împreună. Una dintre lucrări am pictat-o amândoi în acelaşi timp având ca temă povestea noastră cu fluturii. Ei nu fac parte din preocupările noastre artistice, doar că mai apar uneori în vreo lucrare. Mi se pare însă că arta seamănă mult cu un fluture. Vedem în ea ceea ce nu este. Dacă nu veţi găsi niciun fluture în această expoziţie, nu renunţaţi, căutaţi lumi”, a precizat pictorul Gheorghe Ilea.

“Titlul expoziţiei noastre, «Vânătoare de fluturi», nu este doar o metaforă, ci are în spate o poveste adevărată despre doi prieteni care, la finele clasei a IV-a, au evadat din lumea reală şi tristă a a internatului «Adi Şincai»- nume de cod Bastilia – şi au fost atraşi, asemeni fluturilor, de mirajul unei alte lumi, într-o călătorie iniţiatică a imaginarului, care este lumea libertăţii şi a artei”, susţine Andor Komives.

Expoziţia are o structură documentară, lucrări din perioada claselor gimnaziale şi a liceului – autoportrete, peisaje, desene, instalaţie cu scrisori, desene relevante pentru corespondenţa bogată dintre cei doi prieteni, dar şi lucrări care reflectă prietenia dintre cei doi – desene, picturi, picto-obiecte, instalaţie şi lucrări personale recente, cu teme comune.

“Vânătoare de fluturi” a mai fost expusă la Muzeul Naţional de Artă din Cluj-Napoca, în 2015 şi la Galeria Arcade 24 din Bistriţa, în 2017. La Zalău, în galeria Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, expoziţia poate fi vizitată până în 26 noiembrie.