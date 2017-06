Teatrul – coborât de pe scenele marilor orașe, în șurile unor săteni Magazin Salajean

Alexandru Moldovan

Circa 200 de localnici din Cristolț au urmărit cu sufletul la gură, sâmbătă seara, piesa de teatru “Experimentul”, susținută, gratuit, în șura unui consătean de trei actori profesioniști, în cadrul celei de-a cincea ediții a ineditului proiect “Cultură’n șură”, ce își propune să înscrie pe harta culturală comunitățile de la sat, prin revitalizarea teatrului ambulant și reinvestirea șurii ca spațiu de joc.

După ce vineri seara actorii au fost prezenți în șură la Petre Sârchii, din Valcău de Sus, sâmbătă au fost invitați la reprezentația teatrală sătenii din Cristolț, în șură la Victoru’ lu’ Țâlia. Copii, bunici, oameni de toate vârstele, mame cu prunci în brațe au aplaudat, au râs și s-au simțit bine, într-o seară ce nu va fi uitată în curând, grație unei prestații remarcabile a celor trei actori ce au urcat pe scena improvizată în șură.

Duminică, “Experimentul” va fi jucat la Cori Petrii lui Oltean din Șumal, iar luni, la Muzeul Satului din Baia Mare, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru “Atelier”. Anul acesta caravana teatrală își propune să facă popas în 12 localități din județele Sălaj, Alba, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Brașov și Bihor.

Ceea ce a început în 2013 ani ca o inițiativă inedită și ușor exotică a regizorului Victor Olăhuț a devenit acum un act de normalitate în câteva sate din Transilvania: o trupă de teatru își amenajează decorul și luminile în curțile sătenilor și joacă gratuit un spectacol pentru toți membrii comunității.

“Eu sunt regizor de teatru și cred că un regizor trebuie să facă mai mult decât spectacole. Adică nu este suficient să facem spectacole în teatre, să ne facem fanteziile sau… Trebuie să facem ceva pentru comunitatea în care trăim, pentru oamenii cu care ne intersectăm, care nu au acces la cultură și prin acest proiect eu îmi doresc să inspir oamenii de la sat, să le arăt o altă latură a vieții, ce experiențe poți să ai, că nu se rezumă totul la chestii materiale și că mai există ceva care ar trebui să-i intereseze și, ca să-i intereseze, trebuie ca cineva să le atragă atenția că există”, a declarat, sâmbătă, după spectacolul din Cristolț, regizorul Victor Olăhuț.

Din echipa de implementare mai fac parte dramaturgul Flavius Lucăcel și actrița Florentina Năstase, proiectul beneficiind de sprijinul financiar la Centrului de Cultură și Artă Sălaj, alături de sponsori inimoși. În cadrul primelor patru ediții, desfășurate între anii 2013-2016, caravana “Cultură’n șură” a vizitat 11 sate și a prezentat trei spectacole de teatru, ce au însumat 18 reprezentații, cu o medie de 200 de spectatori per reprezentație. Cele trei spectacole realizate în cadrul proiectului au avut în distribuție actori cunoscuți ai tinerei generații și au fost apreciate atât de publicul neavizat cât și de cel de specialitate, în cadrul festivalurilor de gen din țară.

“Ceea ce se întâmplă într-un sat, într-un an, nu mi se pare relevant. De aceea eu vreau să merg în același sat mai mulți ani la rând ca oamenii să se obișnuiască cu ideea. Prima dată, nu prea înțeleg ce va fi, se gândesc că va fi un concert sau dansuri și atunci îi luăm un pic pe nepregătite, dar în anii următori e altfel. La Hida sau la Cheud, unde am fost de trei ori, avem deja “critici de teatru”, compară piesele între ele, spun care le-a plăcut mai mult, compară actorii. Aducem actori foarte buni, de pe scene din București, din Cluj Napoca, actori de prima mână și asta contează foarte mult”, a adăugat sursa citată.

Pentru primele spectacole din acest an a fost aleasă piesa “Experimentul” după texte de Ion Băieșu și alți autori români contemporani, realizată la Teatrul Podul din București și care a avut premiera în cadrul celei de a patra ediții a proiectului. Spectacolul îi are în distribuție pe Iulian Gliță, actor liber-profesionist ce susține de asemenea ateliere de teatru pentru copii și adulți; Marin Grigore, actor de teatru și film, cunoscut pentru rolul său din filmul “Sieranevada” în regia lui Cristi Puiu și Florentina Năstase, actriță a Teatrului “Toma Caragiu” din Ploiești. Victor Olăhuț, regizor angajat al Teatrului Municipal din Baia Mare, a realizat spectacole la teatrele naționale din Cluj și Sibiu și în teatre independente din București.

“Ideea principală asta este: trebuie să devină un lucru absolut normal. (…) Încet, încet, lucrurile se mișcă, pentru că nu putem să trăim toți la București, la Cluj, la Iași. Nici în Zalău nu se întâmplă mare lucru și asta este foarte trist. Eu când am demarat acest proiect asta am vrut să arăt, că încep cel mai de jos, nici măcar din sate de la drumul național sau european. Jucăm în sate de la drum județean și acolo avem câte 200 de spectatori care ne așteaptă în fiecare an. La început e mai greu, trebuie să-i convingem că o să-i intereseze, există și rușinea să vii la om în curte, dar trecem cu toții peste asta și gazdele ne ajută foarte mult, primarii, preoții, profesorii. Lumea înțelege că proiectul ăsta e un lucru bun și se implică și asta cred că este câștigul cel mai mare, că reușim să aducem actori profesioniști, să implicăm autoritățile, să strângem oamenii în jurul proiectului”, conchide Victor Olăhuț.

În cadrul aceluiași proiect, în iulie, în comuna Năpradea, satul Cheud, va fi organizat un atelier de teatru de trei zile, ale cărui obiective vor fi dezvoltarea atenției și a aptitudinilor de colaborare în echipă pentru copiii din sat. În aceeași lună, sătenii din Cheud, Hida și Marca vor putea urmări, în șurile unor localnici, spectacolul “Doctor fără voie”.

Comentarii

comments