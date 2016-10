Super comedia “Cerere în căsătorie fără Cehov”, la Casa Municipală de Cultură Zalău Olivian Vadan

Spectacolul de teatru „Cerere în căsătorie fără Cehov”, cu Sebastian Lupu și Mirela Niță Lupu în rolurile principale, va avea loc în sala de spectacole a Casei Municipale de Cultură Zalău, joi, 27 octombrie, începând cu orele 18. Potrivit organizatorilor, biletele se pun în vânzare luni, 17 octombrie, după următorul program: luni – joi, 9 – 18; vineri, 9 – 13. Prețul unui bilet este de 10 lei.

După un maraton teatral reuşit, Teatrul “Artemotion” Oradea revine în faţa publicului zălăuan cu un spectacol ce are la bază textul clujeanului Cornel Udrea, despre care Elisabeta Pop, fostul secretar literar al Teatrului de Stat din Oradea, spunea: „…atunci când citeşti o piesă de Cornel Udrea îţi vine să te muţi într-o casă pe pământ cu o grădină de flori… Am citit piesa şi am tot râs citind… În piesă am descoperit câte ceva din Ionescu, din Arrabal sau din Beckett. E clar însă că peste tot e Cornel Udrea. La final m-a luat un frison: uite-l şi pe Cehov! Cu toţii trăim însetaţi de dragoste şi plini de iluzii, fericiţi o clipă şi nefericiţi o eternitate. Vă invit să descoperiţi singuri spectacolul prietenilor mei, Sebi şi Mirela Lupu, care au adăugat şi alte sensuri frumoase şi simple, celor gândite de scriitor” .

Super comedia “Cerere în căsătorie fără Cehov” de Cornel Udrea, ultima premieră a Teatrului Artemotion, a participat până acum la câteva Festivaluri importante din ţară: Sibiu, Satu Mare și Reşiţa de unde s-a întors cu “tolba plină de aplauze”.

