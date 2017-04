Simpozion pe tema celor şase monumente arheologice sălăjene propuse pe lista UNESCO Andreea Vilcovschi

Doi specialişti în arheologie vor fi prezenţi la Zalău marţi, 25 aprilie, de la ora 16, în cadrul unui simpozion pe tema cercetării ştiinţifice şi protecţia patrimoniului istori antic în România milenului III. Este vorba despre prof. dr. habil. Coriolan H. Opreanu, director adjunct la Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca al Academiei Române, responsabil științific al șantierului arheologic Porolissum, şi dr. Felix Marcu, directorul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Președintele Comisiei Naționale ”LIMES” a Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Invitaţii de marcă ai evenimentului vor vorbi despre cele şase monumente arheologice propuse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, respectiv castrele romane de la Porolissum, Brusturi-Romita, Buciumi, Românaşi, Tihău şi Sutoru.

Cu acelaşi prilej va fi lansat volumul ”Landscape Archaeology on the Northern Frontier of the Roman Empire at Porolissum. An Interdisciplinary Research Project”, scris de Coriolan H. Opreanu şi Vlad-A. Lăzărescu.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj şi Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

