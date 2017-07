Simpozion de creaţie la Jebucu Andreea Vilcovschi

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj în parteneriat cu Fundația STARS din Cluj-Napoca, inițiator al proiectului, organizează a XXII-a ediție a Simpozionului de creație artistic-plastică de la Jebucu, ce va avea loc în perioada 2-12 iulie.

În acest an, 25 de artiști plastici și 10 fotografi au fost invitați la Jebucu, un sat sălăjean cu deosebit potențial artistic pentru cei care reușesc să se inspire din aspectul tradițional al unui sat mic cu case țărănești și gospodării conservate încă de la începutul secolului trecut. Interioarele tipice pentru Țara Călatei se regăsesc în multe case în acest sat, împreună cu portul popular, țesăturile, cusăturile și mobilierul pictat rămase de la străbuni, dar și ceramica decorativă nelipsită din interioarele caselor. Și peisajul din jur este unul atractiv pentru pictori, mulți dintre ei documentându-se și în satele adiacente, Sfăraș, Stana, Petrindu etc.

O expoziție realizată din lucrările taberei de creație din acest an va fi deschisă cu ocazia Zilei satului Jebucu, sâmbăta aceasta, pe 8 iulie, activitățile simpozionului continuându-se și săptămâna viitoare. Pe parcursul celor zece zile sunt susținute și prezentări despre fenomene de artă contemporană, tradiții locale și filme contemporane documentare cu tematică chiar și locală etnografică și artistică. Materialul realizat în acest an va fi prezentat și la Zalău.