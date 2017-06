Sălajul a dat startul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri Andreea Vilcovschi

Pentru a aduce în atenţia tuturor anvergura importantului eveniment pe care îl vom sărbători în 2018 – 100 de ani de la înfăptuirea Marii Uniri, în judeţul Sălaj au fost organizate, zilele trecute, primele manifestări.

Acţiunea intitulată “Tribut eroilor, tribut Iuliu Maniu” s-a desfăşurat vineri, 9 iunie, şi sâmbătă, 10 iunie, la Zalău, Bădăcin şi Şimleu Silvaniei, prilej cu care a fost omagia eroismul armatei române şi au fost dezbătute aspecte legate de Primul Război Mondial şi de personalitatea marelui om politic Iuliu Maniu.

“Dacă ne pregătim cum se cuvine de măreţia momentului ce va veni atunci cu siguranţă vom dobândi nu doar respectul de sine, ci şi respectul lumii întregi. Dacă vom fi demni vom fi trataţi cu demnitate. Iar dacă vom respecta noi înşine tara aceasta, clădită în secole de sacrificii şi speranţe, o vor respecta, cu siguranţă, şi alţii”, a declarat, în debutul manifestărilor, Doina Cociş, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Sălaj.

“Tribut eroilor, tribut lui Iuliu Maniu” a debutat vineri, în sala de evenimente a Clădirii Transilvania, cu prezentările “Memoria Marelui Război” – despre mausoleele eroilor neamului (specialiştii Direcţiei de Cultură Vrancea), “Iuliu Maniu, de la Marele Război, la Marea Unire” (dr. Marin Pop, de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău) şi “Eroii contemporani şi faptele lor” (lt. col. Nicolae Gabriel Oros, Divizia 4 Infanterie ”Gemina”, Cluj-Napoca), urmate de recitalul de pian susţinut de Ştefan Doniga.

“Să ne pregătim aşa cum se cuvine pentru acest moment. Faptul că suntem prezenţi astăzi aici denotă angajamentul nostru de a face din sărbătoarea celor 100 de ani de la făurirea statului român modern un moment în care să ne ridicăm la aşteptările înaintaşilor noştri”, a spus prefectul Florin Florian, care a profitat de moment pentru a readuce în discuţie necesitatea reabitării Casei Memoriale “Iuliu Maniu” de la Bădăcin. “Casa de la Bădăcin este un loc care trebuie valorificat la adevăratul potenţial istoric, turistic şi cultural, pentru a oferi generaţiilor viitoare pagini de istorie veritabilă”, a subliniat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

“Poate că istoria are multe capitole care nu au depins de noi, dar întotdeauna, în momentele cruciale ale neamului nostru, s-au găsit personalităţi marcante care au lăsat o dâră de lumină şi de demnitate în istoria acestui neam. Trecutul nostru glorios şi plin de nenoroc are o memorie vie şi ea se cheamă eroii noştri. Poate că în această lume globalizată în care trăim, cu atât de multe provocări moderne, unora li se pare nepotrivit să vorbim despre eroi. Mai ajută eroii la ceva? Mai este nevoie să vorbim despre ei? Fără îndoială că da, pentru că orice societate, orice neam sănătos are la temelie eroii şi elitele sale morale”, a evidenţiat, la rândul său, primarul Ionel Ciunt.

Activităţile au continuat sâmbătă, 10 iunie, la Casa Memorială “Iuliu Maniu” Bădăcin, unde a avut loc un ceremonial religios şi depuneri de flori, prezentarea proiectului de reabilitare a imobilului, interprezarea Imnului Iuliu Maniu, de către grupul de copii “Urmașii lui Iuliu Maniu” și corul “Dealul Țarinii” din Bădăcin, prezentarea unor aspecte legate de viața Sfinxului de la Bădăcin, de către preotul Cristian Borz, parohul Bisericii Greco-Catolice din localitate, precum şi un concert de vioară susținut de elevul Eduard Man, de la Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu”. Tot sâmbătă, au avut loc depuneri de coroane la monumentul lui Iuliu Maniu.

Această primă acţiune dedicată Centenarului a fost organizată sub egida Ministerului Culturii și Identității Naționale, la inițiativa Direcţiei Judeţene pentru Cultură Sălaj și a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Sălaj, Primăria Zalău, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană “Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj, Asociația “Cultul Eroilor Regina Maria” – Filiala Sălaj, Batalionul 317 sprijin logistic “Voievodul Gelu” Zalău, Parohia Greco- Catolică din Bădăcin, cu sprijinul Primăriei Șimleu Silvaniei și al Consiliului Județean Sălaj, prin Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Sălaj.

