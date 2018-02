Sălaj 100: Bobota

Vineri, 9 februarie 2018, urmează să vizitez localitatea Bobota, în cadrul proiectului fotografic de promovare a localităților sălăjene ”Hoinar prin Sălaj”. Ar putea fi o ”hoinăreală” ca orica alta, însă am ținut să fie ceva mai special pentru că Bobota va fi cea de a 100-a localitate pe care o voi vizita. Este mult? Este puțin?

Am pornit acest proiect în iunie 2015 cu mult entuziasm alături de doi elevi, azi studenți: Marius Criste și Cezar Fodoca. Nu știam că voi descoperi locuri fascinante, pline de poveste la fiecare incursiune ce aveam să o facem în câte o localitate sălăjeană. De la peisaje spectaculoase la lanuri de grâu, rapiță sau floarea soarelui, de la biserici de lemn la case tradiționale, de la oameni simpli la meșteri populari, Sălajul este mereu surprinzător cu un potențial turistic încă prea puțin valorificat.

De-a lungul celor doi ani și jumătate, am făcut cunoscut Sălajul prin intermediul galeriilor de fotografii postate pe pagina proiectului (facebook.com/hoinarprinsalaj). Pe cele mai reușite le-am expus cu ocazia diferitelor evenimente: Zilele Învățământului Sălăjean (noiembrie 2015), Gala Culturii Sălăjene (martie 2016), Zilele Caiete Silvane (martie 2016), Zilele Europene ale Patrimoniului (septembrie 2016), Zoia Internațională a Turismului (septembrie 2016) (în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Sălaj Plus, Ziua Universală a Iei (iunie 2017) (în colaborare cu Colțul Românesc).

Dacă la început ”hoinăream” fără un plan stabilit, alegându-mi destinațiile în funcție de imboldul de moment, cu timpul am devenit mai pragmatic, mai ordonat. Am împărțit localitățile județului Sălaj în șapte zone, aproximativ suprapuse peste cele șapte văi / râuri principale: Valea Someșului, Valea Sălajului, Valea Zalăului, Valea Almașului, Valea Agrijului, Valea Crasnei și Valea Barcăului. Asta pentru că în timp intenționez să editez șapte albume de fotografie ce vor forma o veritabilă ”monografie vizuală” a județului Sălaj.

Iată de ce, momente ca și acesta în care urmează să vizitez localitatea cu numărul 100 sunt, cel puțin pentru mine, importante. Am primit de la prietenii care-mi urmăresc parcursul mai multe propuneri (unele bine argumentate) vis-a-vis de această a 100-a localitate. Le mulțumesc public pe acestă cale!

Întrucât mi-am dorit ceva simbolic, care să facă referire chiar și indirect la Anul Centenarului, am decis să aleg localitatea Bobota. Și cum numărătoarea trebuie să continue, va urma 101 – Zalnoc, 102 – Derșida…

Pentru tura foto din comuna Bobota, am onoarea să fiu partener cu Spînu Ovidiu Cristian – un nume cunoscut în fotografia sălăjeană ce nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare și cu Ionel Șanta – fotograf și videograf amator, un foarte bun promotor al localităților comunei Chieșd și nu numai. Împreună, ghidați de istoricul dr. Marin Pop, fiu al Bobotei, vom descoperi obiectivele acestei comune. Noi ne-am gândit să vizităm Centrul ”Șincai-Coposu” din Bobota, Biserica și Mănăstirea Bobota, bisericile de lemn din localitățile Zalnoc și Derșida etc.

Tura foto din comuna Bobota este organizată de ”Hoinar prin Sălaj”, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Primăria comunei Bobota și Școala Gimnazială ”Gheorghe Șincai” Bobota.

prof. Mirel Matyas,

coordonator proiect fotografic ”Hoinar prin Sălaj”