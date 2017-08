Regal folcloric la a 42-a ediţie a Festivalului Internaţional “Ecouri Meseşene”

Pe scena celui mai mare şi vechi festival de folclor din Sălaj – Festivalul Internaţional “Ecouri Meseşene” – vor urca nu doar ansambluri din România, ci şi formaţii din Cehia, Macedonia, Serbia, Slovacia şi Ungaria.

Astfel, în perioada 25-27 august, în parcarea din spatele Primăriei Zalău, iubitorii de muzică şi dans popular vor putea urmări evoluţia membrilor ansamblurilor folclorice “KOPANIČÁR” din Starý Hrozenkov, Republica Cehă, “ORCE NIKOLOV” din Skopje, Republica Macedonia, “JEKA” din Obrenovac, Serbia, “JADLOVEC” din Margecany, Slovacia, şi “Hajdu” din Debrețin, Ungaria.

Fondat în 1948, ansamblul “KOPANIČÁR” din Starý Hrozenkov, are la activ spectacole cu tematică din regiunea Kopanice Starohrozenkovských, prezentate, pe lângă țara de origine, în Slovacia, România, Polonia, Germania, Spania și Olanda. În Republica Cehă, a participat la cele mai cunoscute festivaluri de folclor: Strážnice Wine Festival în Uherské Hradiště, Kopaničar în Starý Hrozenkov și “Plimbările Regilor” în Vlčnov. În anii 2009 și 2010, grupul a fost laureat al Festivalului Internațional de Folclor, respectiv al Festivalului Culturii Tradiționale, ambele găzduite de Teatrul Național de Operetă din București. La ora actuală, grupul numără 33 de dansatori, instrumentiști și interpreți vocali. Directorii Ansamblului sunt soții Jan Rapant și Maria Rapantova.

Ansamblul de dansuri şi cântece folclorice “ORCE NIKOLOV” din Skopje, Republica Macedonia, a fost înființat în 1945, cu scopul de a cultiva și prezenta dansuri folclorice, cântece și vestimentații tradiționale macedonene, într-o manieră unică. În special în ultimii ani, Ansamblul „Orce Nikolov” a obținut numeroase rezultate remarcabile și succese, crescându-și exponențial reputația prin participarea la diferite festivaluri folclorice din țară și din străinătate. Frumusețea dansurilor, cântecelor și a costumelor tradiționale macedonene, talentul desăvârșit al dansatorilor și coregrafiile autentice deosebite au devenit, cu timpul, veritabile instrumente de desăvârșire spirituală a omului mânat de dor pentru pace și progres, căci, prin artă, sunt eliminate granițele dintre popoare și țări. De-a lungul celor 72 de ani de existență, peste 10.000 de persoane au făcut parte din colectivul de dansatori, instrumentiști și soliști vocali ai acestui Ansamblu. Au fost susținute peste 4600 de spectacole, atât în Republica Macedonia, cât și în: Anglia, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Germania, Italia, Canada, Cipru, Cuba, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Statele Unite Ale Americii, Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Iugoslavia, Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord), Turcia, Franța, Olanda, Republica Cehă, Spania și Ucraina.

Ansamblul Folcloric “JEKA” din Obrenovac, Serbia, a luat fiinţă în 2006, şi numără peste 200 de membri, organizați în trei secțiuni: dansatori, orchestră și soliști vocali. În acest moment, secția de seniori a Ansamblului are 45 de dansatori. Directorii artistici ai Ansamblului sunt Jelena Stanisic și Nenad Mandic. Dirijor: Biljana Konjevic.

Ansamblul Folcloric “JADLOVEC” din Margecany, Slovacia, creat 1976, în satul Margecany, este structurat în trei secțiuni: dansuri, instrumentiști și soliști vocali. Secţia de dansuri are 35 de membri, cu vârsta cuprinsă între 15 și 80 de ani, colectivul de juniori formând secțiunea “JADLOVČEK”. Anual, ansamblul sustine 15-20 de spectacole, participând la diferite festivaluri folclorice din țară, dar și în Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Italia și Macedonia. Spectacolele lor cuprind exclusiv elemente specifice regiunii de proveniență.

Ansamblu distins cu “Meritul European al artei populare”, “Hajdu” din Debrețin, datează din 1953, şi numără peste 400 de persoane, de la copii de grădiniță, la seniori. În sistemul de clasificare a Ansamblului, fiecare generație a obținut cea mai înaltă poziție “Aur I”. Pe lângă distincția de stat “Csokonai Vitéz Mihály” și distincția “Pro Urbe” a orașului Debrețin, recent a obținut medalia “Magyar Örörseg” (Moștenirea Maghiară), devenind primul și unicul ansamblu amator care obține acest titlu. Are o colaborare permanentă cu teatrul “Csokonai” din localitate, în realizarea spectacolelor cu părți coregrafice. Pe lângă țări din Europa, a reprezentat Ungaria în: Japonia, Coreea de Sud, Algeria, Egipt, SUA, Canada, Mexic, Brazilia și, recent, Indonezia. Conducători artistici și coregrafi: Tiszai Zsuzsa și Lovas Bálint.

A.V.