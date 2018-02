Primăvara, întâmpinată cu mărţişoare tradiţionale

Mărţişoare croşetate, pictate, din lemn, lut, hârtie, flori uscate sau turtă dulce, tablouri în tehnica quilling, creaţii origami, coşuri cu flori din hârtie viu colorată au fost doar câteva dintre numeroasele obiecte expuse spre vânzare de către elevii şi cadrele didactice participante la Târgul de Mărțișoare Tradiționale ce a avut loc sâmbătă, 24 februarie, în sala “Dialoguri europene” a Centrului de Cultură și Artă al Județului (CCAJ) Sălaj.

Ajuns la a opta ediţie, tradiţionalul eveniment s-a bucurat şi în acest an de o prezenţă numoasă. Peste 150 de elevi şi profesori de la unităţi de învăţământ din întreg judeţul şi-au expus lucrările create manual, cu migală şi măiestrie, oferind, astfel, celor interesaţi, o alternativă la kitsch-urile din comerţ.

“E un îndemn la respectarea şi redescoperirea traditiilor, o alternativă la kitschurile din această perioadă”, a precizat Daniel Săuca, managerul CCAJS.

Aflaţi la a şasea participare consecutivă la târg, elevii şcolilor din Horoatu Crasnei şi Stîrciu şi-au propus ca şi în acest an, din banii obţinuţi din vânzarea mărţişoarelor, să meargă într-o excursie: “Pentru ediţia din acest an a târgului, au fost implicaţi 20 de copii de la școlile din Horoatu Crasnei și Stîrciu, care au muncit în ultimele două luni pentru a pregăti, printre altele, mărţişoare, rame foto, coşuleţe cu flori. Cu banii obţinuţi din vânzări, ne dorim să mergem şi în acest an într-o excursie. În 2017, am fost la Alba Iulia; anul acesta vom alege destinaţia în funcţie de suma de bani strânsă”, ne-a declarat Diana Chirilă, cea care i-a coordonat pe copii.

O excursie este şi obiectivul elevilor de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Agrij, reprezentanţi la târgul de sâmbătă de şapte dintre cei mai implicaţi copii, toţi îmbrăcaţi în costume populare.

De la eveniment nu au lipsit nici cei de la Centrul de Educaţie Incluzivă Şimleu Silvaniei, la standul cărora au fost expuse buchete de flori de hârtie, felicitări, mărţişoare, coşuleţe de primăvară, toate confecţionate de către copiii cu cerinţe educaţionale speciale. Aceştia şi-au propus ca banii încasaţi să îi direcţioneze pentru amenajarea unui loc de joacă pentru cei 100 de copii din instituţie.