Primăria Zalău ne invită la un concert de Jazz Florin Negoiţă

Municipiul Zalău va sărbători a V-a ediție a Zilei Internaționale a Jazz-ului, printr-un Concert de gală, ce va avea loc în Clădirea Transilvania, joi, 27 aprilie. Renumitul spectacol de jazz va începe la ora 19, când iubitorii genului vor putea vedea și asculta în spectacol ultimul proiect al formației “David & The Six Martini Band”. În deschiderea concertului, pentru a crea o atmosferă specifică, Fanfara Promenada va interpreta piese de jazz faimoase.

La nivel global, această zi internațională este sărbătorită în peste 200 de orașe sub patronajul UNESCO. Municipiul Zalău va fi prezent astfel, pe harta globală a muzicii jazz și în rețeaua națională, alăturându-se unor orașe precum Cluj-Napoca, Alba Iulia, Oradea și București, unde se organizează multiple manifestări de jazz cu tradiție (Jazz Day la sfârșitul lunii aprilie; Transilvania Jazz Festival; Alba Jazz; etc). Putem spune că International Jazz Festival Zalău a ajuns să fie cunoscut în toată România, aducând la Zalău artiști de prima clasă, atât din țară, cât și din străinătate. “Fiind co-organizatori ai acestui proiect, ne bucurăm că putem să găzduim şi să oferim cetăţenilor municipiului Zalău un eveniment de o asemenea calitate culturală. Doresc ca acest eveniment, care se desfășoară sub auspiciile organizației UNESCO, să fie începutul unei colaborări pe termen lung în acest domeniu”, a declarat Ionel Ciunt, primarul municipiului Zalău.

Pentru cei care doresc să participe la Concertul de gală, invitațiile sunt puse la dispoziție începând din data de 20 aprilie 2017, ora 10, la sediul Casei Municipale de Cultură Zalău.

Zalău can Jazz! – este un eveniment organizat de Primăria Municipiului Zalău, Casa Municipală de Cultură Zalău și Asociația Transilvania Cultural Nord Vest, sub patronajul UNESCO.

Comentarii

comments