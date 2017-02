“Premia Musei” – premii pentru 10 sălăjeni care au făcut lucruri bune pentru comunitate Andreea Vilcovschi

Cei mai implicaţi 10 sălăjeni în viaţa comunităţii vor fi premiaţi, joi 23 februarie, în cadrul celei de-a doua ediţii a evenimentului “Premia Musei”. Manifestarea care va debuta la ora 17 se va derula în Sala “Porolissum” a Consiliului Judeţean Sălaj şi se doreşte a fi o pledoarie pentru un sistem sănătos de valori în comunitate.

“Pornim de la concepul comunitatea faptelor bune şi pentru că ne-am dorit să îi vizibilizăm pe cei care s-au implicat voluntar şi cu dăruire în viaţa cetăţii, la ediţia din acest an am decis să îi premiem pe cei 10 care au făcut lucruri bune pentru noi toţi, care au demonstrat calităţi de care societatea are atâta nevoie”, ne-a declarat Corina Bejinariu, directorul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, instituţie care organizează “Premia Musei”.

Potrivit spuselor sale, în stabilirea premianţilor a fost consultată şi comunitatea, Muzeul punând la dispoziţia celor interesaţi, pe pagina de Facebook, un chestionar cu două întrebări: “Cine crezi ca merita premiat?” şi “De ce merita premiat?”

Cei “10 pentru Sălaj” vor fi răsplătiţi cu premii simbolice, constând în replici ale unor piese din patrimoniul local: ceramică de Zalău şi monede antice.

